«Мисс Америкой» в 2019 году стала юрист-волонтер 4.05.2019, 16:09

Фото: USA Today

Вместе с ней за победу боролись учителя, медсестры, а также военные.

В США была выбрана «Мисс Америка» - 28-летняя Чесли Крист из Северной Каролины. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на USA Today.

Девушка является юристом-волонтером и работает с заключенными. Вместе с ней за победу боролись учителя, медсестры, а также военные.

Фото: USA Today

Первой вице-мисс США стала Алеханда Гонсалес из штата Нью Мексико, а звание второй-вице-мисс получила Трианна Брауни из Оклахомы. Конкурс проводился в американском городе Рено в штате Невада.

Крист получила юридическое образование и степень магистра делового администрирования в Университете Уэйк Форест, прежде чем стать адвокатом по гражданским делам. Она работает на общественных началах, сокращая тюремные сроки для осужденных.