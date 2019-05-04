Протесты в Алжире: Демонстранты требуют полной смены политического режима 4.05.2019, 16:23

Десятки тысяч человек в Алжире снова вышли на мирную акцию протеста, требуя ухода правящей элиты государства.

«Мы не заткнемся», – кричали они.

Массовые демонстрации в Алжире начались в конце февраля, сообщает Reuters (перевод - belsat.eu).

Люди протестовали против выдвижения на пятый президентский срок Абдель Азиза Бутефлики, который правил страной с 1999 года. Протестующие победили: 11 марта Бутефлика отказался баллотироваться на новый срок, а 2 апреля ушел в отставку. Временным президентом Алжира стал 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавлявший Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.

Между тем протесты в Алжире продолжаются: каждую пятницу люди выходят на улицы столицы страны, требуя ухода всей политической элиты и полной смены политического режима. «Вы должны уйти» и «Воры, вы разрушили страну», – написано на плакатах протестующих. «Алжир – свободный и демократический», – кричали демонстранты.

В апреле начальник генштаба алжирской армии Гаидо Салах, сыгравший важную роль в уходе Бутефлики с должности, заявил, что против ряда представителей алжирской элиты будут возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции. В частности, правоохранители арестовали пять крупнейших бизнесменов, входивших в окружение бывшего президента страны Бутефлики.

Выборы в Алжире назначены на 4 июля.