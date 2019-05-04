Береза: Единственное, что может обеспечить паспорт РФ - это отсылку на Колыму 4 4.05.2019, 16:37

2,706

Как в Украине будут бороться с паспортами РФ на Донбассе.

В пятницу, 3 мая, в Telegram-каналах боевиков начали появляться фотографии первых жителей «ДНР» и «ЛНР», желающих получить российские паспорта. Якобы с 5 утра эти люди занимали очередь на пунктах подачи заявлений.

О том, к чему могут привести российские паспорта на Донбассе, и как украинские политики планируют с ними бороться, узнавал "Апостроф".

Как известно, указ о выдаче жителям «ЛНР» и «ДНР» российских паспортов по упрощенной процедуре, президент РФ Путин издал 24 апреля.

В Украине указу Путина, по понятным причинам, не обрадовались. По мнению опрошенных журналистами народных депутатов, этот недружественный шаг может привести к самым негативным последствиям.

"Если бы сейчас Вооруженные силы Украины попытались вернуть часть неподконтрольной территории и это привело бы к определенным потерям, то погибшими были бы российские граждане. Тогда это дает определенные основания России начать полномасштабную войну для защиты своих граждан. У них даже есть соответствующий закон, который позволяет применять вооруженные силы вне РФ для защиты своих граждан", - пояснил нардеп от "Самопомочи" Тарас Пастух.

По его словам, в глазах россиян это не будет чём-то страшным и осуждать своего президента они не посмеют. Защита своих сограждан стала бы легальным основанием для усиления российского вмешательства в дела Украины.

Депутат от "Народного фронта" Юрий Береза уверен, что Донбасс постепенно начал разочаровываться в России. Поэтому у Путина пытаются сделать все, чтобы сохранить контроль над территорией. "Выдача российских паспортов - это знак для местных коллаборантов-чиновников, что их Россия не бросит и им будет куда бежать", - сказал он.

Российский паспорт он считает одним из худших в мире. "Его владельцы - это люди второго сорта. Единственное, что он может обеспечить - это отсылку на Колыму", - заявил Юрий Береза.

Но российская пропаганда на Донбассе смогла доказать обратное. К сожалению, местные жители быстрее будут рады получению паспорта РФ, нежели открытого миру украинского документа. Поэтому сейчас наше государство снова столкнётся с проблемой двойного гражданства.

"Мы должны донести до жителей оккупированных территорий месседж, что двойное гражданство запрещено. Если сейчас законодательно усилить уголовную ответственность за приобретение гражданства страны агрессора, то в таком случае они вынуждены будут или выезжать в РФ, лишаясь украинского паспорта, или отказаться от российского гражданства", - считает депутат Пастух.

Однако такие меры можно будет вводить только когда территория вернется под контроль Украины. Когда это произойдет - никто не знает. Впрочем, по мнению внефракционного народного депутата Борислава Березы, законы для защиты государства нужно принимать уже сейчас.

"От закона о коллаборантах до закона о лишении украинского гражданства при получении российского паспорта. Кроме того, нам серьезно нужно реформировать институт гражданства", - уверен Борислав Береза. Но действующий парламент точно не сможет дать голоса за подобные инициативы.

Параллельно вопрос выдачи российского гражданства на Донбассе необходимо поднимать и на международном уровне. Своим решением Путин фактически признал наличие войск РФ на оккупированных территориях.

"Мы уже передали информацию в ПАСЕ, в июне на сессии оно будет рассмотрено. Это может дать либо дополнительные санкции, либо дополнительное давление на Россию", - прогнозирует Береза.