ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею завоевала путевку в элиту

ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею завоевала путевку в элиту16
- 4.05.2019, 16:43
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(Обновлено) Для завоевания путевки в элиту белорусам достаточно было сыграть с Казахстаном вничью в основное время.
Сборная Беларуси достаточно завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата мира, пишет «Прессбол».
После сенсационного поражения команды Южной Кореи от литовцев (1:2) в дивизионе IA нашим соотечественникам для завоевания путевки в элиту достаточно было сыграть в очном матче с Казахстаном вничью в основное время.
Что и произошло — после трех периодов ничья 2:2.
Текущая таблица: Беларусь — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (4), Южная Корея — 6 (4), Словения — 3 (4), Венгрия — 3 (4), Литва — 3 (4).
В результате матча, сборная Беларуси в овертайме уступила команде Казахстана — 2:3.
Обе команды досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата мира.