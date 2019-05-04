ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею завоевала путевку в элиту 16 4.05.2019, 16:43

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Фото: tut.by

(Обновлено) Для завоевания путевки в элиту белорусам достаточно было сыграть с Казахстаном вничью в основное время.

Сборная Беларуси достаточно завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата мира, пишет «Прессбол».

После сенсационного поражения команды Южной Кореи от литовцев (1:2) в дивизионе IA нашим соотечественникам для завоевания путевки в элиту достаточно было сыграть в очном матче с Казахстаном вничью в основное время.

Что и произошло — после трех периодов ничья 2:2.

Текущая таблица: Беларусь — 10 очков (4 матча), Казахстан — 10 (4), Южная Корея — 6 (4), Словения — 3 (4), Венгрия — 3 (4), Литва — 3 (4).

В результате матча, сборная Беларуси в овертайме уступила команде Казахстана — 2:3.

ФОто: tut.by

Обе команды досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата мира.