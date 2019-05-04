Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы 4.05.2019, 16:52

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В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в городе, находящемся в пригороде Иерусалима.

Израиль атаковал цели исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Как пишет «Новая газета», об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

We have just started carrying out an aerial strike of Hamas and Palestinian Islamic Jihad targets across Gaza.



If you want to know why, take a look at what it feels like to be an Israeli living in southern Israel today and you'll understand: pic.twitter.com/HpboJpaNkn — Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019

В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в городе Бет-Шемеше, находящемся в пригороде Иерусалима. Израильские военные отмечают, что это произошло после пуска ракеты из Газы по гражданским лицам.

Военные нанесли удары по 30 военным целям в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы израильской армии. В общей сложности, отметили в Армии обороны Израиля, из сектора Газа было пущено не менее 150 ракет, 90 из которых запустили утром 4 мая. Десятки из них были перехвачены.

В ходе обстрелов, начавшихся 2 мая, погибли четыре палестинца, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы. Тогда армия Израиля в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными веществами и взрывчаткой атаковала позиции ХАМАС.

До этого в течение почти месяца конфликт между Израилем и ХАМАС не обострялся. В конце марта стороны достигли соглашения о прекращения огня, но обстрелы некоторое время продолжались.