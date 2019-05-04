закрыть
4 мая 2019, суббота, 19:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

  • 4.05.2019, 16:52
  • 1,149

В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в городе, находящемся в пригороде Иерусалима.

Израиль атаковал цели исламистского движения ХАМАС и «Исламского джихада» на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Как пишет «Новая газета», об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

В стране звучат сирены воздушной тревоги, в том числе в городе Бет-Шемеше, находящемся в пригороде Иерусалима. Израильские военные отмечают, что это произошло после пуска ракеты из Газы по гражданским лицам.

Военные нанесли удары по 30 военным целям в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы израильской армии. В общей сложности, отметили в Армии обороны Израиля, из сектора Газа было пущено не менее 150 ракет, 90 из которых запустили утром 4 мая. Десятки из них были перехвачены.

В ходе обстрелов, начавшихся 2 мая, погибли четыре палестинца, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы. Тогда армия Израиля в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными веществами и взрывчаткой атаковала позиции ХАМАС.

До этого в течение почти месяца конфликт между Израилем и ХАМАС не обострялся. В конце марта стороны достигли соглашения о прекращения огня, но обстрелы некоторое время продолжались.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич