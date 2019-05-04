В Витебске отметили Всемирный день свободы прессы 1 4.05.2019, 17:39

Фото: vitebskspring.org

Независимые журналисты Витебска раздали жителям города газеты.

В Международный день свободы прессы, который отмечается 3 мая, независимые витебские журналисты раздавали прохожим спецвыпуск газеты «Народная Воля», посвященный этой дате, сообщает сайт vitebskspring.org.

В центре города газету распространял известный витебский активист и член Белорусской ассоциации журналистов Борис Хамайда.

В Витебск распространили около 300 экземпляров. Половину из них раздал в центре города Борис Хамайда, вторую половину витебские журналисты распространяли в микрорайоне Билево.

Борис Хамайда: Свобода прессы - это свобода от страха

Борис Хамайда признался, что остается в душе журналистам (в 1990-е он редактировал газету "Выбор"). И не только в душе. Пишет и сейчас, но говорит, что ему негде печататься.

По мнению Хамайды, свобода прессы - это свобода выбора любых тем и свобода от страха.

"Когда-то у меня спросили, что такое вообще свобода. И я ответил: это право выбора. Так и у журналиста. Если он может писать о том, о чем хочет, и при этом не бояться, что его будут судить, пытать или убивать за правду, - это и есть свобода…" - сказал Борис Хамайда.

Он полагает, что, чтобы пресса стала действительно свободной в Беларуси, ей нужно вернуть власть, потому что СМИ - ветвь власти.

"А чтобы это случилось - надо возвращать Конституцию 1994 года, нужно возвращать разделение властей. Тогда и будет свобода, тогда и будет свободная пресса ", - сказал бывший редактор и журналист, а теперь - распространитель независимых изданий Борис Хамайда.

Как он считает, государственная пресса по своей сути прессой вовсе не является - это всего лишь "органы пропаганды, не более того".

По информации БАЖ, за первые три месяца 2019 года 14 журналистов были оштрафованы в Беларуси только по ст. 22.9 КоАП (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ). Общая сумма штрафов составила более 14 тыс. рублей.