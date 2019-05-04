Пассажирский Boeing 737 скатился в реку при посадке в США 1 4.05.2019, 17:45

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Фото: reuters

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Флориде в условиях сильной грозы.

Boeing 737 со 143 пассажирами и членами экипажа на борту скатился в реку Сент-Джонс при посадке на аэродроме в Джексонвилле (штат Флорида). Пострадал минимум 21 человек.

Как сообщили «Немецкой волне» в субботу, 4 мая, в офисе местного шерифа, все пострадавшие доставлены в больницы. Речь идет преимущественно о легких травмах, нет ни одного пациента в критическом состоянии.

В пятницу, 3 мая, Boeing 737 авиакомпании Miami Air International выполнял рейс с военно-морской базы США на Кубе в заливе Гуантанамо в американский Джексонвилл. На борту самолета находились 136 военных и гражданских сотрудников базы и членов их семей, а также семь членов экипажа.

При посадке в условиях сильной грозы воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и упало в реку.

Выпали кислородные маски, из отсеков для багажа в салоне посыпалась ручная кладь. Пассажиров пришлось эвакуировать через аварийные выходы на крыльях, на берег их доставили с помощью надувных плотов. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. У самолета оказалась повреждена передняя часть фюзеляжа.

Американская корпорация The Boeing Company позднее сообщила, что предоставляет всю техническую документацию представителям Национального совета по безопасности на транспорте. Ведется расследование причин произошедшего.

Оперативная прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 21 процент из-за проблем, вызванных катастрофами самолетов серии Max.