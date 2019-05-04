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ЧМ-2019: Сборная Беларуси по хоккею в овертайме уступила команде Казахстана

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  • 4.05.2019, 17:47

Обе команды досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

Сборная Беларуси в овертайме уступила команде Казахстана — 2:3. Обе команды досрочно завоевали путевку в элитный дивизион чемпионата мира, пишет pressball.by.

КАЗАХСТАН — БЕЛАРУСЬ — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — в 14.30.

КАЗАХСТАН: Карлссон; Метальников — Маклюков, Михайлис — Сен-Пьер — Боченски (к); Диц — Орехов, Шевченко — Бойд — Некряч; Клещенко — Шалапов, Жайлауов — Сагадеев — Акользин; Асетов — Рымарев — Шестаков; Семенов, Петухов.

БЕЛАРУСЬ: Осипков; Лисовец — Бэйлен, Демков — Платт (а) — Ковыршин; Соловьев — Хенкель, Лопачук — Шарангович — Сушко; Евенко (а) — Устиненко, Китаров (к) — Волков — Феоктистов; С.Малявко — Кислый — А.Малявко; Бокун, Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Михайлис (Сен-Пьер, Боченски, 8.36). 2:0 — Жайлауов (Рымарев, 15.12). 2:1 — Демков (Платт, 26.49). 2:2 — Феоктистов (Волков, Китаров, 44.16). 3:2 — Шестаков (Метальников, Асетов, 63.42).

Группа "А": Казахстан — 11 очков (4 матча), БЕЛАРУСЬ — 10 (4), Южная Корея — 6 (4), Словения — 3 (4), Литва — 3 (4), Венгрия — 3 (4).


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