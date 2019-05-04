В России набирает обороты золотая лихорадка 4.05.2019, 18:19

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РФ лидирует в мире по закупкам драгоценного металла.

Россия по итогам первого квартала 2019 года, наряду с Китаем, лидировала в мире по объемам закупок золота. Об сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (WGC), пишет dw.com.

"Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос со стороны центробанков", - отметил Алистер Хьюитт, глава отдела по анализу рынка в WGC.

Как ранее уведомил Банк России, на 1 апреля объем золотовалютных ресурсов РФ составлял около 487,8 млрд долларов (436,4 млрд евро). Это наивысший показатель с 2014 года.

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РФ остается крупнейшим покупателем драгметалла, поскольку Москва сокращает свои вложения в казначейские обязательства Минфина США "в рамках процесса дедолларизации", уточняет Bloomberg.

Регулярными приобретателями золота также остаются Казахстан и Турция. Кроме того, впервые с 2014 года к ним присоединился Эквадор. Свою активность на рынке продемонстрировали также Катар и Колумбия.

В начале февраля США предостерегли Россию от попыток вывезти золотые запасы из переживающей кризис Венесуэлы.