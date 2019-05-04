Латвия отмечает 29-ю годовщину восстановления независимости 4.05.2019, 18:59

4 мая 1990 года депутаты Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

Сегодня в Латвии отмечается 29-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики, пишет delfi.lv.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета направил президенту письмо о том, что начинает переходный период к независимой республике. Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Сегодня праздничные мероприятия пройдут по всей Латвии. В Риге состоятся торжественное заседание , церемония возложения цветов к памятнику Свободы, пройдут праздничные концерты и другие мероприятия.