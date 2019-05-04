От 15 рублей: Что можно купить в первом польском Reserved до того, как магазин закроют 1 4.05.2019, 19:24

Магазин проработал всего два года.

В Минске в торговом центре Galleria Minsk неожиданно закрывается магазин польского бренда Reserved. В связи с ликвидацией тут объявили межсезонную распродажу со скидками до 70%. Tut.by посмотрел, что можно купить перед закрытием.

ФОто: tut.by

Точной даты закрытия первого в Минске Reserved пока нет, но второй этаж магазина, где раньше продавали детские и мужские вещи, уже не работает. Там вскоре откроется New Yorker.

Сейчас на первом этаже собрали старые коллекции как женской, мужской, так и детской одежды. В одной части магазина устроили распродажу до 70%, во второй — одежда из новой коллекции без скидок.

На входе встречаем много белых женских рубашек по 30−40 рублей. На нескольких вешалках висят цветные блузки и рубашки в такой же ценовой разбежке.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Женская кофта будет стоить теперь 30 рублей.

ФОто: tut.by

Поблизости в плотные ряды вывешены платья самых разных фасонов от 30 рублей.

ФОто: tut.by

Вот несколько штук для примера. Серое платье на фото ниже стоит 50 рублей, до скидки его цена была 120. Красное платье обойдется в 60 рублей, а до распродажи стоило 100.

ФОто: tut.by

Платье в клетку продают за 50 рублей.

ФОто: tut.by

Остался большой выбор свитеров от 40 рублей. Например, синий блестящий свитер стоит 50 рублей.

ФОто: tut.by

На распродаже есть несколько вариантов курток — зимних и демисезонных. Например, бежевое пальто подешевело на 100 рублей и теперь стоит 160. А куртка леопардовой расцветки стоит со скидкой 55 рублей.

ФОто: tut.by

В женском отделе находим со скидкой также юбки и блейзеры. Юбка, как на фото, сейчас стоит 30 рублей.

ФОто: tut.by

А вот такой блейзер с люрексом — 60.

ФОто: tut.by

Женские джинсы на распродаже — по 30−40 рублей.

ФОто: tut.by

Переходим в мужской отдел. Тут вещей на распродаже значительно меньше, но для парней выставили много пиджаков со скидкой.

Пиджаки поплотнее со скидкой обойдутся в 80 рублей вместо 130.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Мужские джинсы сейчас распродают по 40−50 рублей. Но выбор не совсем большой.

ФОто: tut.by

Серый мужской джемпер, как на фото, сейчас можно приобрести за 40 рублей. А рубашки продают по 40−55.

ФОто: tut.by

Подешевле можно найти цветные тонкие джемперы за 30 рублей и футболки за 15.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Как долго продлятся распродажи и когда именно закроют магазин, продавцы сказать не могут. Но, несмотря на закрытие точки Reserved в Galleria Minsk, один магазин польского бренда пока останется работать в Green City.

Напомним, первый магазин польского бренда Reserved открылся в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей в 2017 году. Франшизу купила группа компаний «РАПА» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsay, а белорусская компания развивает сеть гипермаркетов Green и проект Fashion. У белорусов на франшизу Reserved эксклюзивные права, то есть другие белорусские компании приобрести ее уже не смогут.

3 мая стало известно, что магазин Reserved в ТРЦ Galleria Minsk закрывают. Это произошло по ряду причин: на первом этаже откроется первый в Минске H&M, который частично займет и второй этаж. На оставшейся части второго этажа будет работать магазин бренда New Yorker. Но в «РАПА» основной причиной закрытия называют сложности с новыми управленцами польского конгломерата LPP, куда входит бренд Reserved.