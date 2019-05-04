Суд в Армении арестовал все имущество и доходы экс-президента Кочаряна, кроме пенсии 5 4.05.2019, 19:30

Его обвиняют по делу о разгоне акций протеста в стране в марте 2008 года.

Все имущество и доходы экс-президента Армении Роберта Кочаряна, кроме пенсии, арестовано. Об этом сообщил его адвокат Ованес Худоян, 3 мая написало информационное агентство "Арменпресс", пишет gordonua.com.

6 июня Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства об отмене ареста, рассказал Худоян.

По словам адвоката, имущество и доходы Кочаряна не оценено, хотя эта процедура является обязательной во время наложения ареста.

Кочарян стал президентом Армении 30 марта 1998 года. 5 марта 2003 года он был переизбран на этот пост и занимал его до 9 апреля 2008 года.

Его обвиняют в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в стране в марте 2008 года.

27 июля 2018 года суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте экс-президента на два месяца, но 13 августа апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, которое дано президенту по конституции.

В январе апелляционный суд разрешил снова взять его под арест.

22 апреля специальная следственная служба Армении сообщила, что уголовное дело в отношении Кочаряна и еще трех фигурантов дела было передано прокурору с ходатайством о направлении в суд.

29 апреля Генпрокуратура Армении проинформировала "Радио Азатутюн", что дело передали в суд.