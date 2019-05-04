«Майор говорил солдатам: Животные, я вам жизни не дам» 4.05.2019, 19:36

В Минске солдата довели до попытки суицида.

13 апреля в Уручье под окнами казармы 120-й механизированной бригады нашли 21-летнего солдата Андрея Макоеда. Парень служил недолго, с ноября, пишет nn.by.

По официальной версии, солдат выбросился с четвертого этажа — выскочил из окна туалета, не выдержав издевательств. После медицинской комы и нескольких операций Андрей пришел в сознание.

После происшествия возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства. Подозреваемый — майор Виталий Ч., унижавший Андрея и других солдат.

Сейчас состояние Андрея оценивается как среднетяжелое. Парню сделали операцию, удалили часть поджелудочной железы и полностью селезенку. Кроме того, через некоторое время его ожидает еще и операция на бедре.

Источники рассказывают, что майор Виталий Ч. постоянно издевался над солдатами и оскорблял их.

«Солдаты рассказывали, что Ч. говорил: «Животные, я вам жизни не дам». И это еще мягко. Для майора было нормой называть солдат «кончеными бл***», «тварями», спрашивать, зачем их мама родила. Он постоянно говорил: «Вы у меня подохнете здесь», — рассказал собеседник журналистов. — Также майор заставлял солдат отдавать честь со словами «Я зал**а».

О том, бил ли майор солдат, сведений пока нет. Но говорят, что однажды Ч. заставил Андрея одеть зимнюю одежду, бронежилет и каску и в таком виде 6 часов стоять под дверью своего кабинета. Когда майор наконец отпустил парня, у того вся одежда была мокрая насквозь.

События того дня, когда Андрей выпал из окна, известны частично. Андрей был в штабе вместе с другими солдатами. У парня и его сослуживца были подписаны бумаги на короткое увольнение. Но в штаб зашел Ч., начал оскорблять солдат, кричать, что они что-то там не убрали, называть «животными». Майор забрал у солдат бумаги на увольнения и порвал их.

После майор якобы еще несколько раз возвращался, оскорблял и кричал на солдат.

Затем с Андреем случилась беда.

Известно, что сам парень не помнит подробности того, как выпал из окна. Но его родители сомневаются, что парень пошел на самоубийство. Говорят, что Андрей всегда был очень рассудительным и адекватным человеком.

К тому же и он, и вся его семья — искренние христианские верующие, поэтому родители не допускают, что парень мог решиться на такой радикальный шаг.

«Андрей с хорошей и обеспеченной семьи. Он прекрасно учился, родители всегда его поддерживали. И родители не дадут сделать из него безумца, который выпрыгнул из окна», — говорят знакомые семьи Андрея.

Интересно, что с сайта Минобороны уже убрали даже единственную короткую статью, в которой упоминается майор Ч.

Сам Виталий Ч. отказался от комментариев, сообщив, что разговор сначала надо согласовать с заместителем по идеологии бригады. Пока что майор не под стражей.