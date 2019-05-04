Российские банки спрятали более $1 миллиарда из Венесуэлы 4.05.2019, 19:40

Сотрудничество российских банков с клиентами из Венесуэлы достигло беспрецедентных масштабов.

По итогам прошлого года объем счетов венесуэльских нерезидентов в РФ достиг 1,163 млрд долларов, следует из данных ЦБ по географическому распределению обязательств банковской системы РФ, пишет finanz.ru.

За год эта сумма выросла почти вдвое, а зафиксированный на 1 января результат стал рекордным за все время, что ЦБ публикует соответствующую статистику (с 2014 года).

Приток венесуэльских денег, по данным регулятора, начался летом прошлого года: в третьем квартале на российские счета пришло 148 млн долларов, а в четвертом - еще 337 млн.

Всего за год в российских банках неназванные венесуэльские клиенты «спрятали» 530 млн долларов. При этом активы российских банков в Венесуэле не изменились и составляли на начало года ничтожные 22 млн долларов.

По данным Минфина США, опорным банком для этих операций стал «Еврофинанс Моснарбанк», созданный в 1923 году для обслуживания внешних финансовых потоков СССР, а в 2011 году получивший статус российско-венесуэльского банка развития.

По данным Bloomberg, как минимум с октября банк также использовался правительством Мадуро для перевода наличных платежей своим поставщикам и для обслуживания нефтяного гиганта Petroleos de Venezuela SA.

Венесуэльский ЦБ рекомендовал местным банкам открыть счета в «Еврофинансе», чтобы участвовать в валютных аукционах, на которых боливары обменивались на доллары, евро и юани.

С 11 марта банк попал под санкции: все его активы в США заморожены, американским юрлицам, в том числе банкам-корреспондентам, запрещено продолжать отношения.

Тогда же резко ускорился приток иностранного капитала в российский госдолг: нерезиденты, по данным ЦБ, в марте купили облигаций федерального займа на 132 млрд рублей, поставив рекорд с октября 2017 года.

Комментируя ситуацию, глава Минфина Антон Силуанов назвал «домыслами» сообщения о «венесуэльском следе» в этих инвестициях.