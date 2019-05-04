Литва обратилась в ЕК из-за безответственного подхода Беларуси к ядерной безопасности 4.05.2019, 19:47

Литва считает, что БелАЭС — угроза безопасности всего Евросоюза.

В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по поводу безответственного подхода Беларуси к ядерной безопасности и международным обязательствам в отношении Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщило delfi.lt. Министерство иностранных дел Литвы.

Министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас в совместном письме, адресованном вице-президенту Марошу Шефчовичу, главному уполномоченному по внешним сношениям и политике безопасности, вице-президенту ЕК Федерике Могерини, и комиссарам по энергетике, окружающей среде и развитию, обращают внимание на шаги Беларуси, целью которых является уклонение от общения с Евросоюзом по вопросам охраны природы и ядерной безопасности, пишет BNS.

"Это письмо – сигнал должностным лицам ЕС о том, что необходимо предпринимать неотложные действия с целью защиты безопасности всего Евросоюза. Мы предложили Еврокомиссии взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план ближайших действий ЕС по БелАЭС", – отметил в пресс-релизе Линкявичс.

В июне 2017 года Сейм Литвы закрепил в законе установку о том, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде, здоровью общества.

Литва придерживается позиции, гласящей, что БелАЭС строят рядом с литовской столицей Вильнюсом небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем Минск эти обвинения отметает.

В феврале страны Конвенции Эспоо решили, что Беларусь нарушила международную конвенцию о воздействии на окружающую среду при выборе площадки для строительства БелАЭС.