Путинской РФ определили ее место

Путинской РФ определили ее место5
- Максим Шевченко, «Эхо Москвы»
- 4.05.2019, 20:13
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Мало кто понимает роль, которую отвели путинскому режиму в современном мире.
Равным партнёром или соперником или даже конкурентом страну, правящая верхушка которой превратила национальные интересы в приложение к собственным, считать никто не собирается.
Ведь все эти «собственные интересы» упираются в возможность участия в мировой спекулятивной экономике.
Разрешение на это участие даёт вовсе не «свободная стихия рынка».
Путинский режим отчаянно хочет быть легитимным — а это и значит «участвовать».
Но для этого надо играть какую-то конкретную роль в спектакле мировых хозяев.
Какую?
Понятно, что в «цивилизованный мир» (США и их союзники) РФ никто не возьмёт. Особенно после Крыма и Донбасса.
Китай — совсем уж иная планета и никакие партнеры, по большому счету, КНР не нужны, только клиенты и заемщики.
В совсем уж плохиши, стоящие в очередь на вторжение «демократизации», записывать страну с таким реально большим арсеналом ядерного оружия, как у РФ, тоже никто не будет.
Стало быть, нечто среднее.
И тут мы вспоминаем о той роли, которую играл СССР, начиная с середины XX века — роль куратора всех мировых плохишей и бузотёров и переговорщика от их имени с Большим Западом.
На словах, вроде как противостоим капитализму и Западу.
А по сути — конвергенция, переговорный процесс с Западом и удушение всех революционных движений во всех странах мира.
Или превращение их из идейных борцов в агентуру ПГУ или ГРУ.
Сегодня Путин и его сподвижники нашли, как им кажется, ту же нишу.
РФ крышует Мадуро, Асада, аль-Башира (не совсем удачно, правда), Хафтара, влезает в криминально-племенные войны в Африке и Азии.
И все это под видом борьбы с империализмом США (размещая деньги в долларах на американских и иных мировых рынках) и продвижения традиционных ценностей (хотя по сравнению со среднестатическим американцем, не пропускающим воскресное богослужение, среднестатический россиянин просто безбожный потребитель).
И зарабатывая неплохие деньжата (вкладываются они потом, естественно, не в нищую Россию, а в богатую и рентабельную американскую экономику).
Эта роль путинского РФ вполне устраивает Трампа. Она понятна.
Она позволяет иметь посредника в неприятных диалогах с палестинцами (Трамп хочет уничтожить ПНА), иранцами или венесуэльцами.
Плюс позволяет Трампу сосредоточиться на американских делах.
Тем более, РФ — это далеко не СССР.
Ничего привлекательного, кроме денег и оружия, никаким властителям-плохишам путинские технологи и спецы предложить не в состоянии.
Никакой идеологии, кроме силы, некоего абстрактного «пацанства», и огромного богатства (украденного у народа РФ) у них нет и быть не может.
Очень смешно читать опубликованные советы проигравшему аль-Баширу «делать все, как в России».
Вплоть до партии «Единый Судан», имитации оппозиции и силового укрепления вертикали.
Так что, похоже, путинская РФ все-таки обрела себя в этом мире.
Точнее, отсрочила на время неотвратимое.
Максим Шевченко, «Эхо Москвы»