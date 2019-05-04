Путинской РФ определили ее место 5 Максим Шевченко, «Эхо Москвы»

4.05.2019, 20:13

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Мало кто понимает роль, которую отвели путинскому режиму в современном мире.

Равным партнёром или соперником или даже конкурентом страну, правящая верхушка которой превратила национальные интересы в приложение к собственным, считать никто не собирается.

Ведь все эти «собственные интересы» упираются в возможность участия в мировой спекулятивной экономике.

Разрешение на это участие даёт вовсе не «свободная стихия рынка».

Путинский режим отчаянно хочет быть легитимным — а это и значит «участвовать».

Но для этого надо играть какую-то конкретную роль в спектакле мировых хозяев.

Какую?

Понятно, что в «цивилизованный мир» (США и их союзники) РФ никто не возьмёт. Особенно после Крыма и Донбасса.

Китай — совсем уж иная планета и никакие партнеры, по большому счету, КНР не нужны, только клиенты и заемщики.

В совсем уж плохиши, стоящие в очередь на вторжение «демократизации», записывать страну с таким реально большим арсеналом ядерного оружия, как у РФ, тоже никто не будет.

Стало быть, нечто среднее.

И тут мы вспоминаем о той роли, которую играл СССР, начиная с середины XX века — роль куратора всех мировых плохишей и бузотёров и переговорщика от их имени с Большим Западом.

На словах, вроде как противостоим капитализму и Западу.

А по сути — конвергенция, переговорный процесс с Западом и удушение всех революционных движений во всех странах мира.

Или превращение их из идейных борцов в агентуру ПГУ или ГРУ.

Сегодня Путин и его сподвижники нашли, как им кажется, ту же нишу.

РФ крышует Мадуро, Асада, аль-Башира (не совсем удачно, правда), Хафтара, влезает в криминально-племенные войны в Африке и Азии.

И все это под видом борьбы с империализмом США (размещая деньги в долларах на американских и иных мировых рынках) и продвижения традиционных ценностей (хотя по сравнению со среднестатическим американцем, не пропускающим воскресное богослужение, среднестатический россиянин просто безбожный потребитель).

И зарабатывая неплохие деньжата (вкладываются они потом, естественно, не в нищую Россию, а в богатую и рентабельную американскую экономику).

Эта роль путинского РФ вполне устраивает Трампа. Она понятна.

Она позволяет иметь посредника в неприятных диалогах с палестинцами (Трамп хочет уничтожить ПНА), иранцами или венесуэльцами.

Плюс позволяет Трампу сосредоточиться на американских делах.

Тем более, РФ — это далеко не СССР.

Ничего привлекательного, кроме денег и оружия, никаким властителям-плохишам путинские технологи и спецы предложить не в состоянии.

Никакой идеологии, кроме силы, некоего абстрактного «пацанства», и огромного богатства (украденного у народа РФ) у них нет и быть не может.

Очень смешно читать опубликованные советы проигравшему аль-Баширу «делать все, как в России».

Вплоть до партии «Единый Судан», имитации оппозиции и силового укрепления вертикали.

Так что, похоже, путинская РФ все-таки обрела себя в этом мире.

Точнее, отсрочила на время неотвратимое.

Максим Шевченко, «Эхо Москвы»