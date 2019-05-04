«Если $15 заработаю, считается, что смена была очень хорошей» 1 4.05.2019, 20:18

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ФОто: s13.ru

Женщина-таксист из Гродно рассказала об особенностях своего нелегкого заработка.

Полтора рубля за поездку, 20 копеек чаевых, уснувшие пьяные пассажиры и сотни откровенных разговоров: женщина-таксист рассказала s13.ru о своем необычном дополнительном заработке и почему на пенсии вместо спокойных ночей выбирает напряженную и не всегда безопасную работу.

— Это самый распространённый вопрос: не боитесь? – улыбается Ирина.

Pазговор начался, как оказалось, с самого избитого для женщины вопроса.

— Не боюсь, — отвечает женщина-водитель. – Если бы боялась, не ездила бы. Кнопкой тревоги, — показывает специальную программу в телефоне, — еще ни разу не воспользовалась.

Ирине – 54 года. Возраст заслуженного отпуска и спокойного времяпрепровождения. Но об этом хрупкой блондинке пока приходится только мечтать. Днем работа вахтера, ночью – работа в такси.

— Моей дочке 18. Учится в другом городе, нужно ей как-то помогать. Я одна ее воспитываю. Еще есть сын старший, но он себя обеспечивает сам.

В такси Ирина не так давно – второй год. Но водительский стаж у женщины богатый.

ФОто: s13.ru

— Так получилось, что при поступлении в сельскохозяйственную академию мне не хватило баллов. В 17 лет я отучилась на курсах водителя троллейбусов и с 18 лет уже крутила «баранку», — вспоминает Ирина. — Ушла оттуда только в 2008 году по состоянию здоровья. А когда остро стала необходимость в дополнительном доходе, решила пойти в такси.

На работу удалось устроиться не сразу. Несмотря на то, что в городе нехватка водителей-таксистов, женщину брать не хотели.

— Только с четвертой попытки мне удалось устроиться. Кто-то говорил, что не женская эта работа, кто-то хотел от меня строгого графика.

… В это время поступил звонок с диспетчерской: на соседней улице ожидает клиент.

— Никогда не знаешь, кто к тебе сядет в машину. Но я стараюсь себя настраивать на позитивный лад. В моей практике был только один случай, когда пассажир вел себя неадекватно и немного агрессивно. Эта была выпившая женщина. Я просто довезла ее до места назначения, и даже не стала требовать от нее оплаты, — вспоминает Ирина.

Пару минут — и навигатор сообщает: вы прибыли к месту назначения. В машину садятся две женщины. Поедем по маршруту Клецкова-Щорса.

— Не страшно ездить с женщиной–водителем? — интересуются журналисты у пассажирок.

— А чего страшно? Наоборот – они все аккуратные, не лихачат. Я, знаете ли, в последний месяц такси пользовалась каждый день: у меня муж тяжело болел, в больницу рано утром ездила, поздно вечером возвращалась. И часто женщины подвозили – так они и поддержат, и словом успокоят, и к аптеке подвезут, подождут. Сейчас вот… мужа не стало… — тихо произнесла пассажирка.

Ее монолог прервал таксометр: к оплате 4 рубля 40 копеек. Женщина протянула 4 с половиной рубля – сдачу искать не надо.

— Часто приходится выслушивать вам такие грустные истории? – спрашивают журналисты, когда пассажиры вышли.

— Часто, да. И грустные, и не очень. Сегодня вот мамочку молодую подвозила. У нее трое мальчишек, скоро девочка родится. Забирала ее из больницы с младшим ребенком. Засунул в нос маленький кусочек от «Лего», долго не могли понять, почему носоглотка постоянно воспалена, пока врачи не достали оттуда кусок пластика. Послушала, сейчас вот за внучку переживать буду…

Они припарковались на небольшую стоянку в ожидании следующего заказа. Женщина говорит, что среди таксистов гродненский район улицы Щорса считается не очень благоприятным – почему-то именно здесь много людей, которые не всегда рассчитываются за поездку. Но с нашей героиней, такого, к счастью, не случалось.

— А чаевые часто оставляют?

— Ну вот как сейчас бывает иногда. Например, к оплате 4 рубля 80 копеек. Дают 5 рублей и говорят сдачи не надо.

У Ирины есть постоянная работа днем, поэтому график в такси она выбрала ночной. Три ночи в неделю женщина работает. В месяц при хорошем раскладе она может заработать рублей 300.

— Если смена будет хорошая, за ночь могу заработать 30 рублей. Это примерно 20 заказов. С одного заказа я получаю 30 процентов. Бывало, и такое, что стою с 23.00 до 5 утра и ни одного звонка. У нас есть мужчины, для которых такси – это постоянная работа. Их график – это 5 дней в неделю без ночных смен. В месяц они зарабатывают около 600 рублей.

Ирина рассказывает, что основной пассажир утром – это мамы, которые везут детей в сад или с сада спешат на работу. Вечером, как правило, основной клиент – это возвращающийся с работы человек. А ночные спутники, смеется Ирина, самые веселые.

— Один раз был такой случай. Приехала по вызову, а там меня ждали двое ну очень пьяных мужчин. Кое-как уселись на заднее сидение, везти их нужно было на дачу, назвали направление и уснули. Точного адреса они не назвали. Куда везти ума не приложу! Пришлось приложить немало усилий, чтобы их разбудить.

Следующего клиента ждали минут 40. Женщина много рассказывала, рассуждала и призналась, что все же мечтает уйти на пенсию полноценно. Но в этот момент поступил звонок диспетчерской: пора трогаться. Свою смену Ирина сдаст в 7 утра. Накопленная усталость от поездок придёт только вместе с рассветом. Копеечные чаевые и сотни откровенных разговоров пойдут в личные сбережения Ирины.