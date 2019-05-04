Связанные одной цепью 5 4.05.2019, 20:56

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Николас Мадуро

Почему Москва не бросает Мадуро.

Тему влияния Москвы на руководство Венесуэлы продолжает Times, передает русская служба BBC.

У России есть существенные политические и финансовые причины для сохранения режима Мадуро. В то время как рейтинг популярности Путина падает, он хочет не допустить свержения укоренившихся авторитарных правительств, опасаясь, что эта инфекция может однажды оказаться в России. Также Венесуэла играет важную геополитическую роль в Южной Америке.

В декабре Кремль отправил туда два бомбардировщика ТУ-160, способных нести ядерное оружие, что обеспокоило США. По сообщениям, в январе, когда начались протесты, Россия помогла Мадуро продать венесуэльское золото на 1,2 млрд долларов, отмечает газета.

В апреле примерно 100 российских военных приехали в Каракас под предлогом долгосрочного взаимодействия в сфере обороны, но, скорее всего, основная цель их визита - консультирование Мадуро по противодействию попыткам свержения. Как сообщили американские власти, среди прибывших - представители военных спецподразделений, в том числе специалисты по компьютерной безопасности, сообщает Times.

Для России крайне важно защищать свои экономические связи. Во времена Чавеса Венесуэла в больших количествах покупала российское оружие, например, истребители, танки и системы ПВО. Еще важнее тот факт, что Россия и государственная компания "Роснефть" с 2006 года предоставили Венесуэле кредиты на 16 млрд долларов, за которые страна расплачивается поставками нефти. За последние девять лет "Роснефть", по некоторым подсчетам, потратила там около 9 млрд долларов на предоставление кредитов, приобретение активов и проекты. Компания контролирует значительную часть нефтедобычи, пишет издание.

Стратегическое партнерство персонально курирует глава "Роснефти" и близкий союзник Путина Игорь Сечин. Он якобы часто просматривает официальную корреспонденцию с Мадуро со словами "Viva la revolución" (Да здравствует революция!), сообщает газета.

Из-за кризиса добыча нефти в Венесуэле резко сократилась, что ставит под сомнение способность страны выплачивать России по миллиардным кредитам. И Москва понимает, что новое дружественное США правительство, возможно, не захочет спешить выполнять обязательства, резюмирует Times.