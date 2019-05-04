У белорусов завтра начнутся длинные выходные 5 4.05.2019, 21:04

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Для белорусов пять выходных дней подряд – небывалая роскошь.

Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, пишет tut.by.

В этом году у белорусов будут настоящие майские каникулы. На этой неделе мы будем отдыхать 5 мая — в воскресенье. Сегодня, 4 мая, рабочий день.

А в воскресенье начнутся длинные пятидневные выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Отработать на следующей неделе надо будет всего два дня — пятницу, 10 мая, и субботу, 11 мая. Воскресенье, 12 мая, снова выходной.