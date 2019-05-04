«Белнефтехим»: В Мозырь потекла чистая российская нефть 2 4.05.2019, 21:25

В понедельник на НПЗ приступят к ее переработке.

Чистая российская нефть поступила на линейную станцию в Мозыре, сообщает концерн «Белнефтехим» со ссылкой на диспетчерскую службу белорусского оператора магистрального нефтепровода «Дружба». Об этом передает «Радыё Свабода».

«4 мая в 14.45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственную диспетчерскую станцию «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В 15.00 начался ее прием в резервуары «Мозырь», - говорится в сообщении.

Персонал аккредитованной лаборатории выполнил отбор проб с поданной нефти, было подтверждено ее соответствие стандарту.

Отгрузка поданной нефти в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО «Мозырский НПЗ» приступит с 6 мая.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу «Дружба» поступает некачественная нефть, «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. 22 апреля стало известно, что из-за некачественной российской нефти на Мозырском НПЗ испортилось дорогое оборудование.

23 апреля заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб сообщил, что Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

24 апреля Новополоцкий завод «Нафтан» начал принимать чистую нефть из России через нефтепровод Сургут - Полоцк, тогда как на Мозырский НПЗ по-прежнему поступала нефть с повышенным содержанием хлорорганики. Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов сообщил журналистам, что потери Беларуси в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов составили 100 млн долларов.

25 апреля поставки светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу были частично восстановлены. Транзит российской нефти в Европу через нефтепровод «Дружба» был остановлен полностью.

В России возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщил журналистам 26 апреля в Москве советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин.

Президент РФ Путин 30 апреля на встрече с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым заявил о серьезном материальном и имиджевом вреде для России от инцидента с загрязнением экспортируемой нефти.