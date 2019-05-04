Хуан Гуаидо: Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации 4.05.2019, 21:37

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Легитимный президент Венесуэлы призвал сторонников продолжать влиять на военных.

Легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о том, что Мадуро скоро отстранят от власти. На своей странице в Twitter Гуайдо призвал сторонников продолжать давление на венесуэльских военных, пишет zn.ua.

"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации, и мы продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - написал Гуайдо.

Кроме того, он призвал людей 4 мая в 10:00 по местному времени выйти к базам венесуэльских вооруженных сил и провести возле них мирные протесты.

В Венесуэле 1 мая вспыхнули новые столкновения между оппозиционными демонстрантами и военными, которые остаются на стороне официального президента Николаса Мадуро. Сотни людей вышли на акцию протеста на призыв Хуана Гуайдо превратить 1 мая на начало "финального этапа" устранения официальных властей. По сообщениям, часть протестующих выражала разочарование тем, что военные не откликнулись на призыв Гуайдо перейти на сторону оппозиции и восстать против власти.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал на своей странице в Twitter видеообращение, в котором заявил о начале финальной фазы "Операции Свобода" и призвал военнослужащих и народ страны к свержению диктатора Николаса Мадуро.

Впоследствии власти Венесуэлы, которые подчиняются Мадуро, заявили о попытке военного переворота в стране. Позже в районе авиабазы "Ла-Карлота" началась перестрелка между военными, которые поддерживают Мадуро и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.