Александр Осипков: Хотел сыграть на чемпионате мира и доволен, что это удалось 4.05.2019, 21:50

ФОто: Прессбол

Мачт с Казахстаном стал первой игрой вратаря сборной Беларуси по хоккею.

Вратарь сборной Беларуси Александр Осипков прокомментировал в интервью pressball.by поражение своей команды в матче с казахстанцами (2:3 ОТ).

- Наверное, один из самых сложных матчей в карьере?

- Психологически сложный. Моя первая игра, присутствовало волнение, но тренеры помогали с ним справляться.

- Когда узнали, что вам доверят место в "рамке"?

- Еще вчера.

- Как вас напутствовали?

- Сказали, что я все умею. Попросили сыграть в свое удовольствие, без мандража и не думать ни о чем.

- Получилось?

- Честно? Нет. Много моментов, когда можно было сыграть спокойнее. А я прыгал, растягивался в шпагатах. Все из-за волнения.

- Тем не менее весьма успешный матч в вашем исполнении: столько сэйвов — намного больше, чем у вратаря казахстанцев.

- Я хотел сыграть на чемпионате мира и доволен, что это удалось. Но хотелось бы победить.