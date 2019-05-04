Александр Осипков: Хотел сыграть на чемпионате мира и доволен, что это удалось
- 4.05.2019, 21:50
Мачт с Казахстаном стал первой игрой вратаря сборной Беларуси по хоккею.
Вратарь сборной Беларуси Александр Осипков прокомментировал в интервью pressball.by поражение своей команды в матче с казахстанцами (2:3 ОТ).
- Наверное, один из самых сложных матчей в карьере?
- Психологически сложный. Моя первая игра, присутствовало волнение, но тренеры помогали с ним справляться.
- Когда узнали, что вам доверят место в "рамке"?
- Еще вчера.
- Как вас напутствовали?
- Сказали, что я все умею. Попросили сыграть в свое удовольствие, без мандража и не думать ни о чем.
- Получилось?
- Честно? Нет. Много моментов, когда можно было сыграть спокойнее. А я прыгал, растягивался в шпагатах. Все из-за волнения.
- Тем не менее весьма успешный матч в вашем исполнении: столько сэйвов — намного больше, чем у вратаря казахстанцев.
- Я хотел сыграть на чемпионате мира и доволен, что это удалось. Но хотелось бы победить.