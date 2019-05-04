Трафик государев Кирилл Мартынов, «Новая газета»

4.05.2019, 22:11

Получится ли управлять интернетом из администрации правителя?

Президент РФ подписал закон о суверенном интернете, так что творчество сенатора Клишаса вступит в силу с 1 ноября. Хотели внедрять раньше, но выяснилось, что никто, включая самих чиновников, к такому повороту не готов. Чтобы перевести Россию на особый цифровой путь, потребуются десятки подзаконных актов. После этого, как надеются государственные мужи, интернетом можно будет управлять прямо из администрации президента. Трафик будет течь куда следует, заграничным завистникам ничего не достанется, а все узлы связи будут надежно продублированы под присмотром спецслужб.

Есть две интерпретации закона. Одна из них, алармистская, исходит из того, что государство всерьез готовится отключаться от глобального интернета — то ли по китайскому, то ли по северокорейскому сценарию. Китайский вариант предполагает, что большая часть трафика не выходит за пределы страны, и что у пользователей национального интернета есть все необходимое для жизни, собственный аналог Facebook, YouTube, платежных систем и так далее. Главными выгодоприобретателями такого развития событий станут российские IT-гиганты, в первую очередь «Яндекс» и Mail.ru, они же, как ни странно, стали объективными союзниками государственной цензуры. При этом даже в Китае отгородиться от интернета полностью не удалось, поскольку трансграничный трафик все же существует, а значит, через зарубежные узлы Сети можно добраться до любой запрещенной правительством информации (например, про Тяньаньмэнь, Тибет и Тайвань).

Северокорейский вариант гораздо больше соответствует мечтам российских силовиков. В КНДР доступ к Глобальной сети имеют только привилегированные члены партии, простые граждане довольствуются официальным идеологическим интернетом, где есть информация, прославляющая вождя, патриотические песни и новости гостелеканалов. Если вы северокорейский ученый, которому этого набора фактов недостаточно для профессиональной деятельности, то вы должны оформить запрос к специалисту с соответствующим уровнем доступа, который отправится гуглить и затем после одобрения цензора предоставит вам информацию на флэшке.

У суверенного СевКорнета есть только один серьезный изъян: экономика страны, отрезанная от глобальной торговли и знаний, лежит в руинах.

Тут мы переходим ко второй интерпретации происходящего: в реальных российских условиях суверенный интернет станет очередной профанацией. Государство заставит телеком-провайдеров проводить «учения по отключению интернета», установит огромное количество дорогостоящего цензурного оборудования, которое будет перенаправлять трафик и не давать Сети развиваться на естественных рыночных началах. Связь в России перестанет быть одной из самых дешевых и быстрых в мире. Множество сервисов будет выведено из строя из-за некомпетентности надзирающих органов. Темные окологосударственные фирмы заработают на суверенном интернете многие миллиарды рублей. Но глобально ничего не изменится: создавать цифровой железный занавес не из чего.

Точка невозврата пройдена: почти все взрослое население России пользуется интернетом, в стране накопилась критическая масса компетентных людей, которые смогут обходить любые запреты государства. Как это уже происходит на наших глазах с запрещенным более года назад Telegram, оставшимся в тройке самых популярных мессенджеров. И до тех пор, пока в России вообще есть интернет, ему не стать суверенным. Полного же отключения интернета экономика не выдержит, если мы, конечно, не хотим вернуться к натуральному хозяйству.

Как ни странно, хороший урок дает тут Венесуэла. Когда люди в обнищавшей стране выходят на улицы, официальное правительство объявляет шатдаун и физически выключает связь.

Но когда Мадуро собирается обратиться к гражданам, интернет приходится включать снова, иначе он просто не будет услышан.

Из небольших бонусов происходящего: стоит следить, как закон о суверенном интернете называют сейчас разные блогеры и СМИ. Пропагандистам дано строгое указание именовать происходящее не иначе как «обеспечение надежного и устойчивого интернета». Хотя вообще-то интернет был надежным и устойчивым ровно до тех пор, пока государство не объявило войну его пользователям.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»