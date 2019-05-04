Назначен новый главный архитектор Минска 2 4.05.2019, 22:17

ФОто: 3df.by

Прошлого главного архитектора столицы задержали за взятку в 4 тысячи долларов.

В конце марта МВД сообщило о задержании главного архитектора Минска — председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича. Его задержали после получения взятки в размере $4000, пишет onliner.by. Сегодня на сайте Мингорисполкома были замечены имя и фамилия нового главного архитектора — Алексея Мартынова.

Назначение председателя комитета архитектуры и градостроительства подтвердила в комментарии пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор. По ее словам, Алексей Мартынов был назначен на должность 3 мая. Долгое время до этого он работал в комитете архитектуры на различных должностях: от начальника отдела до заместителя председателя.

Последним его местом работы значится государственное предприятие «Минскреклама», в ведении которого находятся некоторые столичные билборды, растяжки и щиты. Алексей Мартынов работал там в должности главного художника — заместителя директора.