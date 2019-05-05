Поборы ГАИ с водителей возрастут 4 5.05.2019, 8:09

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Чего ждать от новых правил дорожного движения?

В Беларуси готовится принятие нового свода правил дорожного движения. О некоторых новшествах журналистам стало известно благодаря тому, что проект указа вынесли на «общественное обсуждение».

Обращает на себя внимание то, что в проекте новых ПДД расширенные полномочия ГАИ будут закреплены законодательно.

Например, инспекторы получат право останавливать любой автомобиль под предлогом проверки документов. До сих пор белорусские водители в споре с ГАИ могли ссылаться на отсутствие такой причины остановки авто в официальных правилах.

Как изменится ситуация на дорогах после принятия нового свода ПДД?

На вопросы Charter97.org отвечает предприниматель Виктор Горбачев:

- Ситуация изменится – и не в лучшую строну для водителей. Фактически, сотрудникам ГАИ дали в руки новое «оружие», и они им воспользуются. Ведь то, как водители разговаривают с ними сейчас, им очень не нравится.

ГАИшники посмотрели, что со временам наши люди становятся слишком умными. Правила дорожного движения читают, законодательство учат – и начинают применять его не на словах, а на деле.

«На каком основании остановили? Почему досматриваете авто?» - у представителей ГАИ эти вопросы вызывают нервную реакцию. Они считают, что у них отобрали полномочия, и ностальгируют по временам, когда наш народ был малограмотным и покорно все выполнял. А сейчас люди начинают сопротивляться!

Поэтом власть придумывает новые шаги, чтобы расширить полномочия ГАИ для остановки, проверки и, возможно, каких-то дальнейших действий.

- Каких именно?

- Поборы. Поборы и штрафы с водителей возрастут. Со стороны ГАИ сейчас таких поборов меньше хотя бы потому, что они вынуждены реже останавливать. А теперь им дается свобода: вот, ребята, останавливайте, проверяйте документы, права – что хотите. Мы вносим изменения в ПДД…

А после остановки авто – проверяйте уже огнетушитель, аптечку и все, что хотите. И штрафуйте, штрафуйте, штрафуйте…

Это очередное оружие против водителей. Очередной патрон зарядили – чтобы «палить» штрафами по населению.

Опцию досмотра личных авто в Беларуси часто используют в политических целях: ГАИ останавливает активистов, которые пытаются доехать до места проведения акций протеста. Станет ли таких злоупотреблений еще больше?

Конечно. Всякий раз, когда я еду на какое-то мероприятия – остановят, временно задержат на час-два –три… Машину отправят на досмотр: мол, номера не такие и так далее.

Сейчас эта практика еще более усилится, это однозначно. Чем дольше режим цепляется за власть – тем больше он меняет законодательство в свою пользу. Это касается не только ПДД.

Посмотрите хотя бы на новые правила оплаты «охраны» митингов. Шесть тысяч рублей за то, чтобы делать то, что и так разрешено Конституцией!

Новые ПДД – это то же самое. Все больше и больше законов, предусматривающих новые поборы. Все уже и уже пространство для свободных людей, которые умеют сами искать информацию и знают о своих правах. Власть пытается устанавливать рамки там, где она их раньше не успела поставить.

- В начале 2014 года ввели госпошлину за право допуска автомобиля к участию в движении. С тех пор белорусские водители все чаще бойкотируют техосмотр. Как вы оцениваете эту акцию неповиновения?

- Без техосмотра ездит 50% всех авто – каждый второй. Водители сами оценили ее тем, что массово к ней присоединились.

Возможно, белорусы и платили бы дорожный налог, если бы видели результат всех этих вложений. Как таковой, дорожный сбор – это посмешище. Люди ездят по дорогам и прекрасно видят, что их состояние из года в год, особенно в регионах, становится хуже.

В областях, в малых городах, во дворах дорожные покрытия оставляют желать лучшего – и население это видит. Люди не желают платить в пустоту – это раз.

Во-вторых, уже нет тех заработков, которые были 10 лет назад, когда можно было 150-200 долларов вынуть и отдать за техосмотр на год вперед. Сегодня люди в регионах за месяц получают в лучшем случае 150-200 долларов и не видят смысла целую зарплату отдавать неизвестно куда.

Изменение правил дорожного движения, поверьте, станет одним из элементов по проверке водителей на уплату дорожного сбора. На дорогах ГАИ дается право проверять любые документы, уточнять личность водителя. Это зацепка для того, чтобы 50% водителей, не проходящих техосмотр, выловить в течение полугода и заставить оплатить дорожный сбор.

Я солидарен с белорусскими водителями: не вижу смысла платить этот дорожный сбор плюс оплачивать постоянно дорожающий бензин. Подумать только: с начала года он подорожал уже 10 раз. С такими темпами бензин к Новому году будет стоить уже 2 рубля.

Нормальных зарплат нет, цена на топливо растет, налоги повышаются – людей обкладывают со всех сторон.

- Что вы посоветуете делать водителям, которые столкнутся с новыми правилами и новыми поборами на дорогах?

- Во-первых, учить законодательство. Даже с изменениями, которые власти внесут в ПДД, можно найти какую-то лазейку, какое-то несоответствие в законах.

Поэтому – учите законодательство, возите с собой сборники законов: от новых ПДД до Конституции. Чтобы иметь возможность предъявить грамотно сотрудникам ГАИ свои аргументы.

- А если грамотные аргументы не помогут? Возможно ли, что водители повторят стихийные протесты – наподобие того, как было в 2011-м во время акций «Стоп бензин»?

- Все возможно. Где-то гайку сорвет: или рост цен на бензин, или «тунеядские» комиссии, или новые ПДД, или что-то еще.

Болт сорвется, потому что население когда-то не выдержит всех этих поборов. Все ведет к тому, что сопротивление со стороны народа будет. Зарплата не повышается, новые налоги вводятся, жизнь дорожает – слишком много факторов складывается один к одному.

Я не Нострадамус, чтобы сейчас сказать, как будут развиваться события. Но недовольство есть и оно растет. Еще 4-5 лет назад в народе было молчание, тишина. А сейчас все рабочие, сельчане, простые люди – возмущены. Я, оппозиционер, иду по улице и молчу – а они говорят о том, что происходит в стране. Они рассказывают об этом на остановках, в поликлиниках, банках, сберкассах…

И везде – плюются при упоминании об этой власти. Везде «он» всем надоел. Везде все ругают эти новые налоги, подорожания, повышения…

Все прекрасно понимают, к чему это ведет. И говорят: «Мы этого не допустим, да сколько же можно?». В деревнях, где 10 лет молчали и шли голосовать за эту власть, сейчас говорят, что страшно повторить. Прежних «кумиров» готовы буквально порвать.

Для толчка только нужно что-то небольшое. А что – это уже от властей зависит, что они снова людям «подсунут». Может, где-то милиция изобьет маленького ребенка – и начнется бунт, о котором все узнают. И народ будет не остановить.

Поэтому – ждем того случая, когда кто-то где-то поднесет спичку. Власть поднесет – а народ встанет.