Израиль в ответ на обстрелы поразил 120 целей в секторе Газа 5.05.2019, 8:02

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Военная операция была предпринята после запуска 200 ракет на территории Израиля.

Израильские военные нанесли удары в ответ на ракетные обстрелы своей территории.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра 4 мая из сектора Газа по Израилю были запущены не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

По данным израильской полиции, в результате обстрелов ранения получили двое израильтян.