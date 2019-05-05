Израиль в ответ на обстрелы поразил 120 целей в секторе Газа
- 5.05.2019, 8:02
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Военная операция была предпринята после запуска 200 ракет на территории Израиля.
Израильские военные нанесли удары в ответ на ракетные обстрелы своей территории.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«К настоящему моменту ВВС Израиля нанесли удары по 120 террористическим целям по всему сектору Газа»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что с утра 4 мая из сектора Газа по Израилю были запущены не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».
По данным израильской полиции, в результате обстрелов ранения получили двое израильтян.