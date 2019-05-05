Cтранные совпадения: покушение на Лукашенко готовили 5-6 генералов и полковников? 4 Андрей Паливода, «Зеркало недели»

5.05.2019, 8:23

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Андрей Втюрин

Фото: БелТА

Как связаны между собой отставка Бабича и арест Втюрина.

Михаил Бабич, который в 2016 г. так и не стал послом РФ в Украине, теперь перестал быть и послом в Беларуси. Проработав в Минске меньше года, он был отозван. Теперь все пытаются понять, как эта история повлияет на отношения между Путиным и Лукашенко.

Неожиданная отставка

Слухи об отставке Михаила Бабича ходили несколько месяцев, однако политологи были уверены, что это лишь психологическое давление с белорусской стороны. На самом деле, считали наблюдатели, Владимир Путин не поддастся давлению и не отзовет своего посла и спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью (Бабич совмещал две должности).

30 апреля президент РФ своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла РФ в Беларуси, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь. В документе указано, что Бабич освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что Михаил Бабич был назначен послом в Беларуси 24 августа 2018 г. При этом официальный Минск долго не хотел его принимать: кандидатуру Бабича в российской Госдуме согласовали еще весной 2018-го, но потом почти все лето он не мог получить агреман от белорусского МИДа. При этом в Беларуси активно тиражировались мнения, что Михаила Бабича направляют в Минск, чтобы едва ли не готовить аннексию страны, передачу власти от Лукашенко к контролируемому Кремлем преемнику. В итоге чуть не повторилась история 2016 г., когда того же Бабича Путин назначил послом в Украине, но в Киеве его отказались принимать.

До этого дипломатом Бабич никогда не работал. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией "Антей", был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002–2003 гг. возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011-й — депутатом Госдумы. До назначения в Минск семь лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

На церемонии вручения послом верительных грамот Лукашенко заявил: он рассчитывает, что новый посол России в Беларуси сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах. Однако вскоре стало понятно, что Михаил Бабич принципиально отличается от всех послов РФ, работавших в Беларуси до него. Он работал "громко": спорил с МИДом и другими высокопоставленными чиновниками, опровергал слова Лукашенко и приводимые белорусским президентом цифры, ездил по областным центрам, осматривал белорусские промышленные гиганты и даже заявил, что "любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями".

В последние месяцы Михаил Бабич несколько раз вступал в заочную жесткую перепалку с белорусским МИДом. 14 марта в интервью агентству РИА "Новости" он призвал Беларусь определиться с форматом интеграции и заявил, что нужно выполнять договоренности, а не обмениваться упреками в экономической сфере. После этого в белорусском МИДе заявили, что послу России в Беларуси следует больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения.

21 марта МИД России выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что Беларусь "является братской страной, самым надежным, стратегическим партнером России". А работа посла России заключается в том, чтобы активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.

В апреле Михаил Бабич еще раз вступил в заочную дискуссию, довольно резко ответив главе МИДа Беларуси Владимиру Макею на слова о том, что глава правительства России "возможно, не в курсе", что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран. "Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в cоюзном государстве", — заявил Бабич.

Если верить многочисленным источникам как в России, так и в Беларуси, отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. Последняя беседа, причем на повышенных тонах, состоялась на II форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Пекине. Какой-либо официальной информации, конечно, нет, однако источники в окружении двух президентов говорят примерно одно и то же: Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов вернуться к вопросу интеграции двух стран, но взамен попросил отозвать посла Бабича. Путин согласился, дал Лукашенко год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку (а в ближайшие 12 месяцев в Беларуси должны пройти вначале парламентские выборы, а потом и президентские).

Странные совпадения

В одно и то же время в Беларуси произошло много событий, которые вполне могут быть связаны как друг с другом, так и с напряженностью в белорусско-российских отношениях.

Во-первых, появляется информация, что Лукашенко жестко поругался с Путиным в Китае и сразу же досрочно улетел в Беларусь, покинув саммит в самом его разгаре.

Во-вторых, произошел арест бывшего главы охраны Лукашенко, а ныне — заместителя секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Версии выдвигались разные — от связей с ФСБ РФ (Втюрин родился и учился в России, активно дружит с коллегами в московских спецслужбах) до заговора с группой из пяти-шести генералов и полковников против Лукашенко вплоть до "физического устранения". Этот арест примечателен еще и тем, что Втюрин входил в самый ближний круг Лукашенко, которого охранял с 1995 г. И даже растил его младшего сына Николая, буквально заменяя ему отца.

В-третьих, одновременно с Втюриным КГБ Беларуси арестовал гендиректора государственного телекоммуникационного монополиста — компании "Белтелеком" — Сергея Сиводедова, а также троих его сотрудников. Всем им (включая Втюрина) вменяется в вину получение взяток от российских компаний на общую сумму около 170 тыс. долл. А неофициально — фактическая передача белорусского канала подключения к Интернету под контроль соответствующих ведомств России.

В-четвертых, появляются инсайдерские "сливы", сообщающие, что в Беларуси ФСБ наладило целую систему прослушек и наблюдения за чиновниками, военными и политиками. Примечательно, что между Беларусью и РФ есть договор о непроведении на территориях стран шпионской и агентурной деятельности.

В-пятых, возникла странная ситуация с поступлением в нефтепровод "Дружба" 5 млн тонн загрязненной хлорорганикой нефти, которая вывела из строя дорогое оборудование на белорусских НПЗ и принесла убытки на сотни миллионов долларов. Добавим сюда остановку всего транзита российской нефти через Беларусь и, соответственно, огромные финансовые потери для всех сторон.

По мнению большинства белорусских политологов, все происходящее (возможно, кроме истории с нефтью) — часть "грязных танцев" Кремля, задача которого — заставить Лукашенко вернуться к выполнению договора о создании cоюзного государства России и Беларуси (он был подписан еще в декабре 1999-го). Договор предусматривает создание единой пенсионной системы, введение единой валюты, унификацию законодательства в экономической сфере и объединение энергетической, транспортной и телекоммуникационной систем, а в финале — единые органы власти двух стран.

Белорусскому правителю был неофициально предложен пост премьер-министра Союзного государства, — с таким заявлением выступил известный российский журналист Николай Сванидзе, сославшись на информацию из "минских достаточно высоких сфер": "Слухи такие…что пришло новое предложение Лукашенко с нашей стороны, от Кремля. И там якобы идет торговля. А именно — что "батька" будет премьер-министром объединенного государства…". По информации Сванидзе, в настоящее время продолжаются переговоры об объединении, а также "разнообразное взаимодействие Москвы и Минска". Журналист отметил, что Лукашенко предлагают именно не пост "генерал-губернатора субъекта под названием Беларусь". Однако Сванидзе уточнил, что деталями переговоров он не владеет.

Тем не менее, он обратил внимание, что в случае окончательного объединения России и Беларуси в единый субъект — союзное государство, автоматически обнуляются нынешние сроки пребывания у власти действующих правителей двух стран. То есть Владимир Путин через создание формально нового государства преодолевает конституционный барьер, запрещающий ему вновь стать президентом России (он также известен как "проблема 2024 года").

С другой стороны, добавляет Сванидзе, Лукашенко уже не сможет дать никаких "гарантий своей номенклатуре и сыну Коле". Действительно, Александр Лукашенко не в восторге от перспективы потерять страну, в которой он уже четверть века чувствует себя полновластным хозяином. Противиться интеграции с РФ он тоже не может: она была основой его политики все 25 лет. Отсюда — "забалтывание" процесса, выдвижение невыполнимых требований "полного равноправия", бесконечные требования равных экономических условий, дешевых энергоносителей и равных прав на эмиссию денег и т.д.

Напомним, что с осени прошлого года Россия начала требовать от Лукашенко быстрого углубления интеграции. Отношения обострились в конце года, когда Москва отказалась согласовывать скидки на газ и компенсацию за нефть, пока Лукашенко не пойдет на сближение. Тот назвал предложения Москвы подготовкой аннексии Беларуси Россией. Странно было это слышать от того самого Лукашенко, который несколькими годами раньше заявлял: "Я на коленях готов ползти в Россию".

Считается, что для того, чтобы "простимулировать" белорусского союзника к более интенсивным интеграционным процессам, в Минск и был направлен Михаил Бабич, одновременно получивший статус спецпредставителя президента РФ. Но для белорусского президента Бабич оказался слишком сильным раздражителем. Однако, избавившись от "неудобного" Бабича, Лукашенко вряд ли избавится от "интеграционного" давления Москвы. Год передышки он, конечно, получит. Но там уже и 2024-й не за горами.

Андрей Паливода, «Зеркало недели»