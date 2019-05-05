Владимир Бережков: Платт — образцовый белорус, я восхищен этим парнем 1 5.05.2019, 8:27

Почему форвардом нашей сборной можно гордиться.

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал, что восхищен форвардом сборной Беларуси Джеффом Платтом:

- Для своего участия в сборной он выдвинул всего два условия: 1) оплатить давний, еще времен ЦСКА, билет из Хельсинки, который задолжало ему прежнее руководство (цена вопроса около 400 евро); 2) отпустить домой сразу после того, как задача выхода в элиту будет решена (не играть "лишний" матч).

Только что я подошел и спросил:

— Джефф, ты летишь сегодня вечером или завтра утром?

— Нет, я никуда не лечу, я буду играть до конца.

Это лишь маленькая деталь, характеризующая этого Хоккеиста и Человека в общей потрясающе сплоченной и заряженной единой целью Команде. Я восхищен этим Парнем и сегодня особенно горд, что он белорус. Натурализованный, — говорите! Натуральный, — отвечу вам, образцовый! С ним рядом растут и крепнут, учатся любить и ценить, работать и побеждать. В общем, он с нами! — написал Бережков в Facebook.