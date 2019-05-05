Как отличаются герои «Игры престолов» в сериале и в книгах 1 5.05.2019, 8:50

Создатели телеверсии изменили некоторые детали.

Сериал «Игра престолов» прославил эпопею Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» и облегчил жизнь тем, кто предпочитает смотреть, а не читать. Однако создатели телеверсии не учли или сознательно опустили некоторые детали в образах персонажей, которые попытались воссоздать в своих иллюстрациях многочисленные поклонники этой волшебной истории, пишет bigpicture.ru.

Дейнерис Таргариен, королева андалов, ройнар и первых людей, Кхалиси, она же — Мать драконов, она же Бурерожденная, она же Разрушительница цепей — королева в изгнании, чья красота стала легендой во всех землях мира «Игры престолов». На экране она не менее красива, чем в книге, но согласно тексту Джорджа Мартина, у нее фиолетовые глаза. Кроме того, после пожара и рождения драконов у книжной Дейнерис волосы полностью сгорели, и почти всю следующую часть она блуждала по пустыням с лысой головой. В сериале же актрису Эмилию Кларк пощадили и оставили серебристо-белую шевелюру нетронутой.

Санса Старк, которую играет Софи Тёрнер, в книге унаследовала голубые глаза и пышные рыжие волосы матери. Создатели сериала очень точно подобрали исполнительницу на эту роль, и она почти не отличается внешне от описания героини.

Рамси, в четвертом сезоне ставший Болтоном, по книге должен быть уродливым, с покатыми плечами, красной прыщавой кожей, широким носом, маленьким ртом и длинными темными волосами. У него глаза отца: маленькие, близко посаженные и бледные. Актер Иван Реон, исполнивший роль бастарда лорда Болтона, конечно, далеко не так уродлив, и волосы у него относительно короткие, но ему так хорошо удалось передать скотскую натуру своего персонажа, что это не имеет значения.

Роль Даарио Нахариса, командира армии Дейнерис Таргариен, в сериале играют два разных актера. В третьем сезоне это безбородый длинноволосый блондин Эд Скрин, а в последующих — Михиль Хёйсман, бородатый брюнет с относительно короткими волосами. Джордж Мартин представил этого персонажа как мужчину с длинными кудрявыми волосами синего цвета. Его глаза и борода тоже синие. Борода заплетена в три косички, а усы окрашены в золотистый цвет. Он любит одежду кричащих тонов из роскошных тканей.

Роль Тириона, младшего сына лорда Тайвина Ланнистера, в сериале играет актер Питер Динклэйдж. Его персонажа называют Бесом и Полумужем за то, что он карлик. В книгах постоянно упоминается, что Тирион не такой красавчик, как его ближайшие родственники. У персонажа должен быть один глаз зеленый, а другой — черный, а также редкие волосы, светлые и черные вперемешку. После битвы у Черноводной во второй части эпопеи у Тириона прибавляется несколько характерных черт: огромный шрам от глаза до скулы, проходящий через частично потерянный нос. У Питера Динклэйджа такой же рост, как у его книжного героя, но оба глаза зеленые, нос после битвы остается целиком на месте и шрам на лице не такой огромный.

Джорах Мормонт, верный союзник и тайный воздыхатель Дейнерис Бурерожденной, в книге описан как «несимпатичный мужчина», приземистый, черноволосый, с большим количеством волос на теле, чем на голове. На экране его роль исполняет актер Иэн Глен, который гораздо симпатичнее, светлее и имеет больше растительности на голове.

Сандор Клиган по прозвищу Пёс, чью роль в сериале исполняет Рори Макканн, — искусный воин, который сначала служит дому Ланнистеров и охраняет Джоффри Баратеона, а потом путешествует с Арьей Старк. В книге персонаж описан как очень высокий и хорошо сложенный мужчина. Левая сторона лица у него обожжена и ужасно деформирована из-за драки с братом в детстве, вместо уха у него просто отверстие. Вокруг левого глаза кожа почерневшая и в рытвинах, а кость левой скулы торчит наружу. Рори Макканн имеет подходящий рост, однако создатели сериала решили изобразить увечья персонажа более сдержанно.

Тайвин Ланнистер, глава семейства, высок и строен, а чисто выбритая голова контрастирует с пышными золотистыми бакенбардами. У актера Чарльза Дэнса чуть больше волос на голове и чуть меньше растительности на лице, но в целом он похож на книжного персонажа.

Бриенна Тарт, женщина-воин, не очень подробно описана Джорджем Мартином. У нее грубые черты лица, веснушки и кривые зубы. Она сильная, плоскогрудая и высокая, с волосами соломенного цвета. Нос Бриенны был неоднократно сломан в поединках. Общая непривлекательность немного компенсируется большими голубыми глазами. Гвендолин Кристи, которая играет Бриенну в сериале, тоже имеет необычайно высокий рост и похожую прическу, но все же выглядит получше своей героини.

Джейме Ланнистер, рыцарь и любимый сын лорда Тайвина Ланнистера, по книге имеет золотистую шевелюру, зеленые глаза и потрясающую харизму. Николай Костер-Вальдау, исполнивший эту роль на телеэкране, обладает всеми физическими данными, описанными в книге. Тем не менее, согласно литературному первоисточнику, после того, как Кейтлин Старк освободила его из тюрьмы, Джейме побрился налысо, чтобы его не узнали по дороге в Королевскую гавань.

Оберин Мартелл, которого в сериале играет Педро Паскаль, должен иметь черные, как у гадюки, глаза и острый нос. Его длинные, блестящие черные волосы с вкраплением седины растут треугольным выступом на лбу. У экранного Оберина волосы короткие, но зато глаза такие же черные.

Джоффри Баратеон, плод инцеста Джейме и Серсеи Ланнистер, в книге более высокий, чем Джон Сноу и Роб Старк, хотя он и младше их обоих. У него должны быть длинные золотые кудри, глубокие зеленые глаза и пухлые капризные губы. В сериале у актера Джека Глисона нет никаких кудрей, но капризы своего персонажа он изобразил отлично.

Варис, придворный советник, также известный как Паук, в книге полный, абсолютно лысый и пудрит лицо. Джордж Мартин описывает его как женоподобного мужчину, пахнущего сиренью и носящего тонкие шелка, бархат и мягкие тапочки. Актер Конлет Хилл достаточно близко к тексту изобразил этого персонажа.

Теон Грейджой, заложник, воспитанный Эддардом Старком, — 19-летний черноволосый парень с наглой ухмылкой. После того как его пытал Рамси Болтон, Теон похудел, а его волосы побелели от пережитых мучений. У него не хватает нескольких пальцев на руках и ногах и зубов. Кроме того, Болтон оскопил его. В сериале эту роль исполняет Альфи Аллен, которому удачно удалось изобразить нахальную улыбку своего персонажа, хотя после пыток Рамси у него все пальцы и зубы на месте.

Маргери Тирелл, юная и богатая интриганка, вступившая в морганатический брак с королем Джоффри Баратеоном, и в книге, и в сериале носит мягкие, длинные темно-русые кудри. Согласно тексту Джорджа Мартина, у нее карие глаза лани и она считается очень красивой. Тем не менее актриса Натали Дормер, которой 34 года, не такая юная, как ее героиня, в основном из-за сцен сексуального характера в сериале «Игра престолов».