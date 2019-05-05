Блогер разоблачил миф о «плане Даллеса» против СССР 2 5.05.2019, 8:57

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Откуда вообще взялся этот текст?

Так, друзья, сегодня будет пост на давно запланированную тему — развенчание мифа о так называемом "плане Даллеса", который уже достаточно давно гуляет по интернету, пишет в ЖЖ белорусский блогер Максим Мирович.

Думаю, все вы встречали ватников, любителей СССР, читателей книг про попаданцев а также и антизападников, которые реально верят в существование этого плана и бравируют им в дискуссиях. "У нас подъезды записянные не потому, что мы там мочимся, а потому, что это действует план Алена Даллеса!" — вскрикивают любители СССР, выступая в комментариях — после чего с чистой совестью снимают с себя ответственность за загаженные подъезды.

На самом деле никакого "плана Даллеса" не существует и никогда не существовало — о чём я подробно расскажу в сегодняшнем посте.

Что из себя представляет «план Даллеса».

Для тех, кто незнаком с данным шедевром советского литературного творчества — я приведу полный текст так называемого "плана Даллеса" в полном объёме. Читать его надо обязательно вслух, желательно замогильным голосом, а в конце надо обязательно оторвать глаза от текста и сказать ошалевшему собеседнику — "оглянись вокруг! Всё ведь так и есть!". Если собеседника рядом не окажется — то можно спросить то же самое у стенки или кресла.

Итак, вот текст коварного плана:

"Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания.

Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим художников и писателей — отобьем у них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов — прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.

Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ — станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Вот так мы это сделаем!

Ален Даллес, 1945 год".

"План Даллеса" в таком виде использовали совковые идеологи, дабы показать советским студентам "истинное лицо американской военщины" — мол, и спаивают они нас, и развращают, чтобы уничтожить "самый стойкий народ на Земле". Ну просто ужас что за пиндосы!

Срыв покровов.

На самом деле текст "плана Даллеса" представляет собой типичную советскую агитку, состряпанную по принципу инверсии — вначале собирается всё негативное, что существует вокруг, вроде советского пьянства, низкого уровня культуры, общей потерянности людей от бессмысленности совковой жизни — а потом причины всего этого приписываются какой-то "внешней силе". Таким образом совковые пропагандисты убивали сразу двух зайцев — во-первых, отводили подозрения в некомпетентности от совковых руководителей и совковой системы в целом, а во-вторых — разжигали ненависть к западным странам, живущим свободно.

Никто никогда не объяснял, как технически может быть реализовано что-то подобное "плану Даллеса" — но "целевой аудитории" совковых пропагандистов это и не было нужно — многие реально верили, что какой-то там очередной Абама реально даёт взятки каждому "нечестному чиновнику", подговаривает музыкантов писать песни против совка и мочится у них в подъезде.

Что самое смешное — "источником" "Плана Даллеса" советские пропагандисты указывали некие "Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР", изданные в 1945 году под эгидой ЦРУ. Вот только ЦРУ на самом деле основали только в 1947 году, а Ален Даллес стал его главой в 1953-м. Никаких "Размышлений", как и собственно "плана Даллеса" попросту не существует.

Откуда вообще взялся этот текст?

Фейковый текст "плана Даллеса", который с упорством бывалых сектантов распространяют в блогах и на форумах фанаты СССР, антизападники, сталинисты, ватники и крымнашисты — является на самом деле небольшой переработкой текста из романа Анатолия Иванова "Вечный зов" — где практически тот самый "план Даллеса" излагает "вражеский троцкист":

"Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ… Или он какой-то особый и непонятный… И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются.

Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха… Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал… Что ж, хорошая фраза.

Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! — Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: — Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!

(...)

— Как сказать, как сказать: — покачал головой Лахновский … Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

Лахновский по мере того, как говорил, начал опять, в который уж раз, возбуждаться, бегать по комнате.

— Мы найдем своих единомышленников: своих союзников и помощников в самой России! — срываясь, выкрикнул Лахновский.

(...)

— Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания".

Как можно заметить — фраза про "циников, пошляков и космополитов" была оставлена безымянными авторами фальшивого "плана Даллеса" без изменений, также практически без изменений были оставлены фразы и о "самом непокорном на земле народе", про "окончится война, всё утрясётся" и много чего ещё. Безымянные авторы добавили ещё в фейковый "план Даллеса" немножко собственной ненависти ко всему творческому, а также желчи по поводу "этих ваших художников и писателей" — в которых видели явную угрозу совковому строю и старались их всячески очернить.

Вместо эпилога.

Что интересно — в США и в частности в ЦРУ вообще не хотели распада СССР, так как переживали за судьбу ядерного оружия и ожидали возможного военного хаоса, который мог бы возникнуть в результате распада Союза.

Никакого "плана Даллеса" не существует в природе и никогда не существовало. В неустроенности жизни, в коррумпированности и некомпетентности властей, в загаженных стенах в подъезде всегда легко обвинить какого-то заокеанского дядю, но только не себя. А всем ватникам, любителям СССР, а также сталинистам и антизападникам я хочу посоветовать не искать заокеанских врагов, выступая в комментариях, а для начала вкрутить разбитую лампочку и выйти в собственный подъезд со шваброй и тряпкой.