Хуан Гуаидо: Нам нужно больше солдат, чтобы защитить конституцию 5.05.2019, 9:18

Хуан Гуаидо

Фото: bloomberg

Законный президент Венесуэлы проанализировал операцию «Свобода».

Лидер оппозиции и законный президент Венесуэлы Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения узурпатора (операция «Свобода») Николаса Мадуро потерпела неудачу (перевод – РБК).

По его словам, причиной тому послужила недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военных.

Венесуэльский политик отметил, что он рассчитывал на сложение полномочий Мадуро, после чего военные массово перешли бы на сторону оппозиции. Однако этого не произошло.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — сказал Гуаидо.

30 апреля в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы вспыхнули новые массовые протесты против Мадуро после объявления Гуаидо о начале финальной стадии операции «Свобода», направленной на удаление Мадуро от власти и прекращение узурпации в стране.

США в этот день призвали сторонников Мадуро воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января, после того как Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, пообещав провести в стране досрочные выборы. Мадуро заявил, что Гуаидо является неконституционным президентом, и призвал венесуэльцев к максимальной мобилизации.

Большинство стран, включая США, признали Гуаидо главой Венесуэлы.