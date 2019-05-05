Посольство России обеспокоилось задержанием в Беларуси россиянина К

Посольство России обеспокоилось задержанием в Беларуси россиянина К2
- 5.05.2019, 9:25
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Речь идет о передаче взятки генеральному директору компании «Белтелеком».
Посольство России в Беларуси запросило информацию у белорусской стороны в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте дипломатического представительства, сообщает «Белсат».
Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено.— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) May 4, 2019
«Подтверждение по этому факту пока не получено», – отметили в ведомстве.
Речь идет о «гражданине Российской Федерации «К», который был задержан при (передаче взятки генеральному директору компании «Белтелеком» https://charter97.org/ru/news/2019/5/4/332912/) Сергею Сиводедову.
Что касается «представителя российской коммерческой структуры «Г», которого задержали за взятку заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину, в посольстве подчеркнули, что такая формулировка «не является подтверждением наличия у него российского гражданства».
Обращаем также внимание, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства.— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) May 4, 2019