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Посольство России обеспокоилось задержанием в Беларуси россиянина К

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  • 5.05.2019, 9:25
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ФОто: РИА Новости

Речь идет о передаче взятки генеральному директору компании «Белтелеком».

Посольство России в Беларуси запросило информацию у белорусской стороны в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте дипломатического представительства, сообщает «Белсат».

«Подтверждение по этому факту пока не получено», – отметили в ведомстве.

Речь идет о «гражданине Российской Федерации «К», который был задержан при (передаче взятки генеральному директору компании «Белтелеком» https://charter97.org/ru/news/2019/5/4/332912/) Сергею Сиводедову.

Что касается «представителя российской коммерческой структуры «Г», которого задержали за взятку заместителю госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрею Втюрину, в посольстве подчеркнули, что такая формулировка «не является подтверждением наличия у него российского гражданства».


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