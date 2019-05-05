Золотая лихорадка: центробанки cкупают золото с рекордной скоростью 5.05.2019, 9:28

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Мировые запасы золота выросли на 145,5 тонн.

Мировые центробанки, включая в России и Китае, увеличили покупки золота в первые три месяца этого года до максимальных объемов за шесть лет на фоне дедолларизации активов регуляторами, сообщает finanz.ru.

Мировые запасы золота выросли на 145,5 тонны в первом квартале, что на 68 процентов больше, чем годом ранее, говорится в обзоре Всемирного совета по золоту, опубликованном в четверг. Россия остается крупнейшим покупателем этого драгметалла, поскольку страна сокращает свои вложения в гособлигации США.

"Мы наблюдаем сохраняющийся высокий спрос со стороны центральных банков, - отмечает руководитель отдела аналитики рынков во Всемирном совете по золоту Алистер Хьюитт. - Мы ожидаем еще один солидный год для покупок центробанками, хотя я буду приятно удивлен, если они достигнут уровня 2018 года".

Покупки центробанков являются ключевым источником поддержки для рынка золота, частично компенсируя снижение спроса со стороны инвесторов в слитки и монеты, а также со стороны промышленных потребителей этого металла. Золото с начала года подешевело примерно на 1 процент.