Никита Феоктистов: Самое главное – мы вернулись в элитный дивизион 5.05.2019, 9:37

Никита Феоктистов

Матч с Казахстаном был принципиальным.

Форвард сборной Беларуси Никита Феоктистов прокомментировал матч чемпионата мира-2019 в дивизионе 1А против Казахстана (2:3 ОТ), сообщает pressball.by.

- Матч с Казахстаном был самым принципиальным. Самое главное, что мы выполнили задачу и вернулись в элитный дивизион. Конечно, обидно, что проиграли. У нас было много возможностей. Двоякое ощущение от игры. Вроде бы сделали все, что надо, но могли выиграть и занять первое место. Но так получилось.

- Матч напоминал товарищескую игру?

- Я бы не сказал.

- По счету.

- Да, тоже проигрывали, отыгрались. Но напряжение было колоссальное. Нифига не товарищеский матч, нет.

- Поддержка трибун была другая?

- Конечно.

- Это как-то сказалось?

- Всегда приятно играть при полных трибунах. Понятно, что почти вся арена болела за сборную Казахстана, но мы все же слышали наших болельщиков. Большое им спасибо, — цитирует ШАЙБА.kz.