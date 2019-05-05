Никита Феоктистов: Самое главное – мы вернулись в элитный дивизион
- 5.05.2019, 9:37
Матч с Казахстаном был принципиальным.
Форвард сборной Беларуси Никита Феоктистов прокомментировал матч чемпионата мира-2019 в дивизионе 1А против Казахстана (2:3 ОТ), сообщает pressball.by.
- Матч с Казахстаном был самым принципиальным. Самое главное, что мы выполнили задачу и вернулись в элитный дивизион. Конечно, обидно, что проиграли. У нас было много возможностей. Двоякое ощущение от игры. Вроде бы сделали все, что надо, но могли выиграть и занять первое место. Но так получилось.
- Матч напоминал товарищескую игру?
- Я бы не сказал.
- По счету.
- Да, тоже проигрывали, отыгрались. Но напряжение было колоссальное. Нифига не товарищеский матч, нет.
- Поддержка трибун была другая?
- Конечно.
- Это как-то сказалось?
- Всегда приятно играть при полных трибунах. Понятно, что почти вся арена болела за сборную Казахстана, но мы все же слышали наших болельщиков. Большое им спасибо, — цитирует ШАЙБА.kz.