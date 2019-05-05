Как выглядит «секретная» двухуровневая квартира в обычном панельном доме в Минске 1 5.05.2019, 10:05

2,572

Начиная с семидесятых весь Минск застраивался домами этих серий.

Представьте себе обычную панельную многоэтажку. Наверняка в вашем воображении возникла «коробочка» серии М-464 или М111-90 — самых массовых в столице. Начиная с семидесятых весь Минск застраивался домами этих серий. Но о точечном эксперименте с двухуровневыми квартирами, который проводился на базе одной из них, не знает почти никто. Вычислить такую квартиру с фасада невозможно. Многие жители дома, в котором она находится, даже не подозревают о ее существовании. Изучаем удивительное и очень редкое явление — двухуровневые квартиры в мапидовских панельках, сообщает onliner.by.

Двухуровневая квартира в Боровлянах

Пристоличный поселок Боровляны, что в 2 километрах от города, почти весь застроен панельными домами. Большинство из них совершенно ничем не примечательны: квартиры-«распашонки» с тремя окнами на север и одним на юг, раздельные санузлы с тесными туалетами и комнаты-«пеналы», вглубь которых просится встроенный шкаф. Такой была бы и 10-этажка по адресу Первомайская, 48/2, построенная в 2008 году. Если бы не одно «но».

Перед вами то самое «но» — двухуровневая квартира, расположенная на 9—10-м этажах. Пять комнат, 117 «квадратов», в центре — деревянная лестница с резными перилами, гостиная с фортепиано и обеденным столом. Потолок выше стандартного — 265 сантиметров. Даже не верится, что это одна из бетонных ячеек в панельной многоэтажке, а не полноценный частный дом.

Все спальни находятся на втором уровне, а на первом расположены кухня, гостиная с обеденным столом и фортепиано, а еще домашний кинотеатр, для которого выделено отдельное помещение. В квартире живет семья из четырех человек: Дмитрий, в недавнем прошлом военный летчик, его жена Юлия, экономист, их 22-летняя дочь и 10-летний сын.

— Мы купили эту квартиру 10 лет назад, — рассказывает Юлия. — Тогда на пике цен она стоила порядка $170 тыс. Просто с первого взгляда влюбились в это место, в эту планировку. Увидели и поняли: наше. Всю сделку с оформлением документов и кредита провернули за одну неделю, без раздумий. Тогда были низкие ставки по коммерческим кредитам — 12% годовых.

До Боровлян мы жили на Лукьяновича, под окнами были трамвайные пути со всеми прелестями: пыль, загазованность, шум. Летом не могли открыть окна. Хотели переехать за город, но к собственному дому были не готовы. И эта квартира стала компромиссным вариантом между городом и деревней: вокруг лес, природа, но инфраструктура городская, до центра Минска на маршрутке 15 минут, больница прямо под окнами — сами понимаете, какая это ценность, пока дети не выросли. И не нужно среди зимы лезть в подвал с гаечным ключом, чтобы починить водопровод: обслуживанием дома занимаются коммунальщики.

Я хотела создать деревенскую аутентичность, иллюзию частного дома в многоэтажке. Поэтому здесь деревянная лестница и расписная стена. Хотелось, чтобы здесь было больше желтого и красного, и я решила срисовать сюда картину Гогена. Правда, ей пока не хватает деталей.

Квартира представляет собой две «двушки» на 9-м и 10-м этажах, объединенные лестницей. На втором этаже даже есть вывод под кухню. Ну и, конечно, по санузлу в каждом уровне. Они здесь совмещенные, как во всех современных квартирах большой площади.

— Как-то так вышло, что у нас гендерно разделенные санузлы: мальчики пользуются комнатой с душевой на верхнем уровне, а девочки любят принимать ванну на первом ярусе. Мне всегда хотелось снести перегородку, отделяющую санузел от узкого коридорчика перед кухней, и довести дамскую комнату до состояния, когда из нее вообще не захочется выходить, но руки так и не дошли.

Во всем доме лишь три двухуровневые квартиры. Многие жильцы даже не знают об их существовании. Соседи по тамбуру живут в обычных типовых «двушках» — по одной на каждом этаже.

— Поначалу мы думали: дети вырастут — можно будет демонтировать лестницу, забетонировать перекрытие и сделать им отдельную «двушку». Потом хотели построить на втором уровне настоящий камин с дымоходом на крышу. Но вместо этого созрели для покупки частного дома. Хочется жить поближе к земле, чтобы были свои лужайка и беседка с виноградником. Мы увидели небольшой коттедж в продаже и решили попытать счастье: продать квартиру и купить его взамен. Хотя муж предпочел бы остаться здесь.

— Дом требует обслуживания, постоянных трудовых и денежных затрат, — объясняет свою позицию Дмитрий. — А с квартирой все просто: раз в месяц платишь за «коммуналку» — и живешь в комфорте.

— Мы храним балконные двери в гараже. Муж утеплил балконы, поставил на лоджию трехслойные стеклопакеты и теперь, если держать балконные двери закрытыми и не регулировать жар от батарей, то зимой в квартире будет +35. Выкручиваем радиаторы на минимум и круглый год держим окна открытыми — благо можем себе позволить: вокруг лес, кислород, тишина.

Двухуровневая квартира на Рокоссовского

Еще один дом с двухуровневыми квартирами возвели в Минске на Рокоссовского, 29, в 2002 году. Сейчас на последних этажах в нем продается пятикомнатная квартира с совершенно иной планировкой. Она получилась из двух «трешек»: общая площадь составила аж 167 квадратных метров, а под лестницу на второй этаж выделили целую комнату на 13 «квадратов». В квартире сделана перепланировка: расширен санузел и перенесена межкомнатная перегородка.

«Двухуровневая квартира с хорошим ремонтом. Дубовый паркет и плитка на полу с подогревом, камин. Потолки 2,64. На каждом этаже прекрасно оборудованные санузлы, бойлер с подогревом на случай перебоев с горячей водой. Все двери из массива ольхи с матовым стеклом. Два входа на разных этажах. Сигнализация», — указано в объявлении.

Почему МАПИД больше не строит двухуровневые квартиры?

Нам известны только эти два адреса, и даже опытные специалисты МАПИДа не помогли вспомнить другие. Эксперимент проводился давно и очень быстро закончился. Силы завода пустили в привычное русло — на строительство бюджетного жилья для нуждающихся.

— Да, мы строили дома с двухуровневыми квартирами на базе модификации БС-40 серии М111-90, которую выпускал завод КПД-3 в Шабанах, — рассказал Onliner Леонид Астрейко, главный инженер ОАО «МАПИД». — От этой модификации мы ушли, потому что сочли ее проектное решение несколько несовершенным по завершающим элементам конструкций: были нарекания от жильцов по совмещенной кровле. Сейчас отдаем предпочтение немодифицированной серии М111-90, которая может быть 16- или 19-этажной, а БС-40 состояла максимум из 10 этажей.

Что касается двухъярусных квартир, мы и дальше готовы их строить, но такие решения принимает заказчик. Дело в том, что чем меньше площадь, тем легче продать жилье. А наше предприятие в большей степени заточено под объекты социальной направленности и жилье экономкласса. Двухъярусные квартиры дороже, а лестница на второй уровень скрадывает пространство, которое в плоскости могло бы быть использовано для жизни. Проще и правильнее реализовывать простые и четкие решения, которые могли бы обеспечить максимальный выход полезной площади в квартирах. Тут логика проста: меньше размер — легче реализация.