«Водители продолжают протестовать, не приезжая на станции диагностики» 2 5.05.2019, 10:06

1,319

Иллюстрационное фото bymedia

Все меньше белорусских автолюбителей проходят техосмотр.

Редактор отдела «Авто» издания onliner.by Александр Тумар рассказывает о дорожном сборе и техосмотре, приводя плачевную статистику: число выданных предприятием «Белтехосмотр» разрешений уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Белорусы не хотят платить дорожный налог, и это вполне логично сказывается на числе машин, проходящих техосмотр. А так как хорошей системы контроля нет, то люди злорадствуют: «С такими водителями ничего не могут сделать, и они продолжают протестовать, не приезжая на станции диагностики».