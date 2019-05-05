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«Водители продолжают протестовать, не приезжая на станции диагностики»

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  • 5.05.2019, 10:06
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Иллюстрационное фото bymedia

Все меньше белорусских автолюбителей проходят техосмотр.

Редактор отдела «Авто» издания onliner.by Александр Тумар рассказывает о дорожном сборе и техосмотре, приводя плачевную статистику: число выданных предприятием «Белтехосмотр» разрешений уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Белорусы не хотят платить дорожный налог, и это вполне логично сказывается на числе машин, проходящих техосмотр. А так как хорошей системы контроля нет, то люди злорадствуют: «С такими водителями ничего не могут сделать, и они продолжают протестовать, не приезжая на станции диагностики».


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