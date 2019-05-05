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Активист Виталий Казак: Жителям Бреста следует объединиться

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  • 5.05.2019, 10:32
Виталий Казак

Активист предложил начать мониторинг действий чиновников.

Социально опасное состояние семьи - так власти пытались запугать в Бресте общественного активиста Виталия Казака.

Несмотря на непрерывное давление со стороны сотрудников правоохранительных органов он продолжает свою деятельность, сообщает «Радыё Рацыя».

Активист предлагает провести мониторинг выполнения своих обязанностей коммунальными службами и чиновниками в целом.

А именно – проверить состояние детских площадок во дворах и соответствие их прописанным нормам.

«Я подумал, что нам следовало бы объединиться с жителями многоквартирных домов нашего города. Выбрать актив в каждом квартале города Бреста. Далее будет квартал указан, будем изучать состояние детских площадок, состояние освещения, состояние других мест досуга», - рассказал активист.

По словам Виталия Казака, ситуацию в стране можно менять шаг за шагом. С каждым разом количество неравнодушных людей будет только увеличиваться.


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