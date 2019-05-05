Зеленский написал письмо спикеру Верховной Рады Украины 5.05.2019, 10:50

Владимир Зеленский

Фото: SOPA Images

Избранный президент Украины настоял на инаугурации 19 мая.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию, в котором предложил провести церемонию инаугурации 19 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в субботу, 4 мая, сообщает korrespondent.net.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", - говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом". "Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

Стоит отметить, что в комментарии под данным постом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал, что 19 мая - это неудачная дата для инаугурации.

"19 мая - День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, и когда ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - отметил Вятрович.