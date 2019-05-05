Названы удивительные факты о кошках и собаках 5.05.2019, 10:54

В личных характеристиках кошка и собака могут соревноваться.

Прошло 14000 лет, после того, как человек приручил собаку. Кошка была приручена на 7000 лет позднее. Приведем несколько интересных фактов об этих четвероногих созданиях, пишет lifeglobe.net.

Считается, что предками собак были волки, которые приходили к поселениям людей. А предком кошки была сама кошка. Чтобы укрепиться кошке, как постоянному виду животного понадобилось 12 миллионов лет.

В личных характеристиках кошка и собака могут соревноваться: у котов слух лучше чем у собак, верхняя граница достигает 65 килогерц, это в 2 раза – чем у собаки. А у собак лучшее обоняние, за счет огромного количества рецепторов в носу – 200 миллионов, также из-за постоянно мокрого носа (как известно влага лучше проводит запахи).

Самые умные собаки – доберман-пинчер, колли, золотистый ретривер, пудель, немецкая сторожевая. А коты, независимо от породы, имеют средний уровень интеллекта, не меньше, чем у пятерки наиболее умных собак.

Исследование показало, что визуальная память у котов не отстает от памяти обезьян. Но так же выяснилось: кратковременная память у собак более развитая, чем у котов, особенно до 60 секунд.

Собачьи отпечатки складок носа уникальны, как отпечатки пальцев людей.

Продолжительность жизни собаки составляет 12-14 лет, при этом за всю жизнь он стоит своему хозяину 5-10 тысяч долларов.

Продолжительность жизни кота составляет 9-15 лет, стоимость содержания кота около 2-8 тысяч долларов.

Ученые утверждают, что владельцы котов чаще имеют университетские степени и дипломы.

Так же ученые считают, что владельцы собак имеют низкое давление и уровень холестерина, болеют редко и обладают более крепким здоровьем.

Самая маленькая кошка, занесенная в книгу рекордов Гиннеса- гималайско-персидский блюпойнт, которого зовут Тинкер Той; когда полностью сформировался -его длина составила только 19 см.

28 июля 1999 г. во время Большой выставки собак в Эдмонтоне, Альберта, Канада, русская овчарка Вольф осуществила прыжок в вольном стиле на высоту 160 см.

Вот они какие, братья наши меньшие.