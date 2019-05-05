«И тут работодатель говорит: не хочешь купить бизнес?» 1 5.05.2019, 11:06

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Фото: Максим Малиновский / onliner.by

История обычной белоруски, которая вдохновлена свободой и своим делом.

Диане 24 года, она владеет небольшим помещением на окраине Минска, с которой связаны все ее время, рабочее счастье и радужные планы. Меньше года назад за несколько тысяч рублей девушка стала обладательницей бизнеса по стрижке собак. Миллионов пока не заработала и ежедневно тратит часы на дорогу из своей деревни в столицу, но при этом сияет, как по-настоящему свободный человек, сообщает onliner.by.

— Началось все очень давно, когда я жила с мамой в съемных домах в Марьиной Горке, — рассказывает Диана, сидя в кресле своего салона. — Это было лет 16 назад. Я мечтала о работе, решении серьезных вопросов, красивых деловых костюмах и красной машине.

Вскоре мама встретила отчима, и мы переехали в деревушку Затитова Слобода возле Пуховичей. С того момента я еще яростнее стала рваться поближе к большим огням и возможностям. Я даже в деревенскую школу на стала переходить, продолжив ездить в Марьину Горку.

После 9 классов школы мечта Дианы привела ее в Зеленый Луг. А точнее, в Минский торговый колледж. Сначала под крышу общежития, потом — съемной квартиры, которая стала стимулом для зарабатывания первых денег.

— Моя первая работа находилась в Смолевичах, но разве это проблема — ездить из Минска, когда паришь на крыльях энтузиазма? Еще через полгода отличная новая работа нашлась уже в столице, в небольшой организации с зарплатой около $600.

Жизнь девушки шла по нарисованному в детстве плану. И тут случилась любовь.

«Еду в метро и плачу: я парикмахер для собак»

После любви вообще часто все идет не по сценарию.

— На свадьбе у сестры я познакомилась с будущим мужем. Он жил в той же деревне, что и я. Но из-за разницы в возрасте (6 лет) у нас были разные компании и не было никаких точек пересечения. Через полгода мы поженились, и я вернулась туда, откуда так убегала, — смеется Диана.

Дальше прогнулась еще одна запланированная жизненная вертикаль.

— Моя любимая маленькая организация закрылась. Вдоволь накатавшись, я решила поискать работу поближе, в Марьиной Горке. Это была беда. Ничего похожего по условиям здесь предложить не могли. Мы переехали в дом родителей мужа. Мои мечты тихонько задвигались подальше — но любовь главнее, я не жалею.

Без работы было совсем дико, хоть муж и не настаивал, на жизнь хватало. Но деть себя куда-то же было надо.

Так Диана стала сначала продавцом в местном райпо, потом старшим кассиром в «Евроопте». Сейчас она называет этот двухлетний период «сложным временем». С другой стороны, после торговли она еще больше полюбила двух своих кокер-спаниелей.

— Лето 2017-го… Контракт в магазине заканчивается, никакого желания продлевать его нет. Что дальше? Взяла свой диплом о высшем экономическом образовании и начала ездить на собеседования в Минск. Все было не то. И вот сидим однажды с мужем дома, и я говорю в шутку: «Пойду собаками заниматься». А он такой: «А почему бы и нет?»

Получив расчет при увольнении, Диана потратила 1000 рублей на курсы грумера. Про это знал только муж — остальным родственникам сообщалось, что «ездит на собеседования».

— Неделя курсов без обязательств: никаких гарантий или четких перспектив. Помню, получила сертификат, еду в метро и плачу: отдала все деньги на это, еще столько инструмента надо купить, а я даже не знаю, куда мне податься работать. Теперь все знают, конечно, но бабушка, возможно, никому из своих не рассказывает, что внучка — парикмахер для собак.

«И тут работодатель говорит: не хочешь купить бизнес?»

Во время очередного поиска вакансий на глаза Диане попалось объявление: новая студия ищет грумера. Созвонились, встретились, договорились о работе.

— Молодая пара, где муж помог жене запустить бизнес. Сами они стричь не умели и не собирались — просто инвестиция. Но терпения хватило на несколько месяцев. Через полгода мне сказали, что студия желаемого дохода не приносит, и если я хочу, то могу стать новой хозяйкой бизнеса. А у нас, такое совпадение, как раз в банке лежит заявка на кредит: хотели машину купить. В общем, взяли с мужем часть этого кредита и перенаправили в студию. С июля прошлого года дело стало нашим.

Диана немного «подшаманила» интерьер, докупила на остатки денег инструмент и стала обладательницей не доли, а всего дохода. Ну и всех 100% расходов: аренда, налоги, продвижение.

— Несмотря на образование, я не писала бизнес-план. И пока не хочу. Понимаю, что это нужно, но боюсь расстроиться. Было 20—30 постоянных клиентов. Этой весной стало раза в два больше. Но я очень много трачу на контекстную рекламу, на «Onliner. Услуги», сайт заказала. Недорогой, обошелся рублей в 200, но все же. Я уже могу доставать отсюда немного денег, чтобы хватало на выплаты по кредитам.

— Получается больше, чем зарплата в магазине?

— Да. Но до зарплаты в «хорошей маленькой организации» не дотягивает.

Каждый день, кроме воскресенья (в этот день Диана превращается в жену, домохозяйку и огородницу — на счастье бабушке), девушка ездит из Затитовой Слободы в Минск: маршрутка — метро — автобус. Всего полтора часа. На машине быстрее — 50 минут, но машина чаще стоит сломанная.

На двери сообщение: «Работа по записи». Но запись есть почти каждый день.

— Максимальная нагрузка в день для меня — пять собак. Если возьму больше, не успею на транспорт, чтобы вернуться домой.

Стрижка йорка стоит 37 рублей. Диана говорит, это ниже среднего. И признается, что не знает, что делать с ценой в будущем. С одной стороны, не хочется терять тех, которые стали ее постоянными клиентами, с другой — жителей «района_за_национальной_библиотекой» такая цена, наверное, тоже отпугивает. Но все это вызывает у Дианы философский радостный ответ.

— Как ни попадешь в компанию или за стол, все говорят, как им надоела работа, как сложно и все такое. Мне тоже физически непросто, но морально так хорошо! Поэтому, когда вокруг жалуются, я молчу. Стыдно признаться, что мне все нравится. От одной мысли, что впереди еще столько маневров, становится приятно на душе.

«Минск? Да ну его»

Всего за несколько лет Диану развернуло. В 15 ей хотелось больших городов, в 24 она имеет от большого города больше, чем многие его жители. А потом вечером уезжает туда, где хорошо и уютно.

— Конечно, часто посещали мысли типа «Не дергалась бы ты, работала бы бухгалтером за 600—800 рублей и беды не знала». Но потом я еду домой и думаю: сегодня у кого-то появилась красивая постриженная собачка, и этим людям сегодня хорошо.