Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции 5.05.2019, 11:11

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В Киевской области введена специальная операция «Сирена».

В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает нацполиция Киевской области, передает liga.net.

Работник полиции находился вне службы в одном из кафе поселка Барышевки. Полицейскому выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. "К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь", - сказано в сообщении.

В Киевской области введена специальная операция Сирена, полиция разыскивает подозреваемого в убийце полицейского.

Открыто уголовное производство по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (по ст. 348 УК). Злоумышленнику грозит лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.