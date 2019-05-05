закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции

  • 5.05.2019, 11:11
  • 2,166

В Киевской области введена специальная операция «Сирена».

В ночь на 5 мая неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает нацполиция Киевской области, передает liga.net.

Работник полиции находился вне службы в одном из кафе поселка Барышевки. Полицейскому выстрелили в шею, когда он вышел на террасу. "К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь", - сказано в сообщении.

В Киевской области введена специальная операция Сирена, полиция разыскивает подозреваемого в убийце полицейского.

Открыто уголовное производство по статье за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (по ст. 348 УК). Злоумышленнику грозит лишение свободы от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич