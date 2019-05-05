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«Судороги Лукашенко»

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  • 5.05.2019, 11:14
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Александр Хара
Фото: Facebook

Эксперт объяснил, чего ожидать от нового конфликта между Минском и Москвой.

Дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара отметил, что из-за очередного обострении в отношениях между Беларусью и Россией, Украина не должна питать иллюзий относительно направления внешней политики Минска. По словам эксперта, она является пророссийской; Беларусь является и будет оставаться военно-политическим и дипломатическим союзником России, сообщает "Обозреватель".

Он считает, что это конвульсии официального Минска, который пытается каким-то образом сопротивляться поглощению Россией, и подчеркнул, что президент Беларуси Александр Лукашенко не говорил, что не хочет быть в союзе с Москвой, просто его видение этого союза, по словам эксперта, несколько отличается от видения Кремля. "Лукашенко же не собирается вступать в ЕС и НАТО", - подчеркнул эксперт.

Скандал, который разгорелся между Москвой и Минском, следствием которого стал отзыв посла России Михаила Бабича, а формальной причиной послужило интервью, в котором российский дипломат выступил с критическими высказываниями в сторону официального Минска, из-за отказа интегрироваться с Москвой. Зато, подчеркнул эксперт, Лукашенко просто хочет сохранить свою власть и отдать минимум формальных и неформальных рычагов влияния Кремлю.


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