Матеуш Моравецкий: Мы хотим, чтобы Европа была сильной и современной 5.05.2019, 11:19

Матеуш Моравецкий

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Правящая партия Польши провела «Патриотический пикник».

Председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский высказался за проведение европейской политики с патриотических позиций, с учетом национальных интересов Польши и строго в рамках договорной базы ЕС. Наряду с этим, бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский обратил внимание на тот факт, что в международной политике нет «добрых дядей», которые будут заботиться о польских интересах. Польша должна самостоятельно отстаивать свои интересы, сообщает «Радио Польша».

В Пултуске недалеко от Варшавы в субботу, 4 мая, прошел «Патриотический пикник» с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Лидер правящей в Польше партии подчеркнул, что государство является эманацией нации, которая должна быть сообществом. По его словам, для того, чтобы это было настоящее сообщество, необходимо проводить политику, которая его укрепляет и основывается на социальную политику, ликвидирующую нищету и поддерживающую семью. Эта политика также должна носить региональный характер, что позволит балансировать позицию отдельных регионов.

В своем выступлении премьер Матеуш Моравецкий, в частности, отметил: «Мы не хотим, чтобы Европа стала музеем под открытым небом. Мы хотим, чтобы Европа была сильной и современной, сильной своей великой христианской европейской культурой».