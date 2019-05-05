Синдром Калигулы 7 Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»

5.05.2019, 11:26

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Дмитрий Растаев

Уроки истории, актуальные для белорусов.

Заговоры, дворцовые перевороты, путчи… Мировая история щедра на эти сюжеты. Власть — слишком уж лакомая вкусняшка, чтобы человек мог ею не соблазниться. Однако не все известные нам заговоры задумывались и осуществлялись ради власти как таковой.

Да, целью большинства из них была власть ради власти. Когда, например, не в меру амбициозный сынуля свергал с трона засидевшегося на нем папашу. Или когда одна именитая династия решала подвинуть в делах повелевания другую.

Но в истории случались и заговоры иного рода — когда самодурство действующего повелителя достигало такой степени, что становилось угрозой не только для его ближайшего окружения, но и для всей страны. В этих случаях заговорщики задумывались не о собственной власти, а о собственной жизни, а также о будущем державы. Заговор римских легионеров против Нерона, заговор российских дворян против Павла I, заговор немецких генералов против Гитлера — примеров можно назвать немало.

Один из наиболее показательных сюжетов в этом ряду — заговор сенаторов и трибунов против римского императора Калигулы. На пике своего самодурства этот персонаж провозгласил себя богом и приказал всем поклоняться своей персоне. В честь самого себя он построил огромный храм, где установил золотую статую себя любимого. Калигула мог казнить любого не понравившегося ему человека, независимо от того, совершил тот какой-либо проступок или нет.

Опустошая казну своими безумными прихотями, император постоянно взвинчивал старые налоги и придумывал новые. Вершиной его экономической мысли стала постройка так называемого корабля страсти — публичного дома, где он заставлял работать «на благо империи» жен, дочерей и сыновей сенаторов. «Мне можно все в отношении всех», — заявлял Калигула и не уставал доказывать это на деле.

Римская верхушка славословила диктатору, но в душе люто его ненавидела. Ненависть эта то и дело выливалась в попытки заговоров. За четыре года своего правления Калигула успел раскрыть пять таких попыток. (Хотя не исключено, что некоторые из них просто мерещились его больному сознанию.) Шестой заговор остался нераскрытым и стал для сумасброда последним.

В один из дней, когда Калигула направлялся из театра в баню, на него напали несколько заговорщиков и с криками «Получай свое!» исполосовали его кинжалами. Никто из них не хотел занять его место на троне — просто терпеть над собой это чудовище было невыносимо.

На днях саблезубое словечко «заговор» зазвучало и в связи с Беларусью. Поводом тому послужило задержание экс-начальника президентской охраны, замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина.

В отношениях со своими подчиненными — а в подчиненных у него вся страна — гарант отечественной стабильности давно подвержен синдрому Калигулы. «Мне можно все в отношении всех». Коня в ППНС он, правда, пока не ввел и «корабли страсти» строить не начал (хотя тунеядские декреты с ними вполне сравнимы), но зато с удовольствием тычет чиновников носом в грязных коров и грозится то взять «всех в наручники», то пустить «всех под нож».

Иногда угрозы приводятся в действие. А чиновников, между прочим, дома ждут жены и дети — каково им вздрагивать при каждой такой угрозе? И что они будут думать о своём муже и папе, после такого публичного унижения?

Чиновник тоже ведь человек, у него тоже есть чувство собственного достоинства, хотя и глубоко заныканное. Среди них, конечно, встречаются и полные дуболомы, но большинство все же люди неглупые, современные, хотящие жить цивилизованной жизнью, а не дрожать от страха перед очередной головомойкой с перспективой наручников.

Так что питательная среда для заговора в высших эшелонах власти, скорее всего, имеется — нельзя четверть века изгаляться над здравым смыслом.

Дмитрий Растаев, «Салiдарнасць»