Два слова, забыв которые, можно резко изменить жизнь к лучшему 2 5.05.2019, 11:28

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Управление своим разумом — одно из слагаемых успеха.

Эти коварные слова включают страх, бессилие, уныние и заставляют отказаться от мечты. Избавьтесь от них, пишет lifehacker.ru.

Что это за слова

Управление своим разумом — одно из слагаемых успеха. Об этом много написано. Но проще писать или читать, чем воплощать в жизнь, даже если вам удалось чего-то добиться.

Осознать, насколько сильно слова влияют на нас, нужно каждому, кого не устраивает жизнь в серых тонах.

Слова, которыми вы пользуетесь, определяют, кем вы станете, где вы закончите и что вы получите. Фразы, которые постоянно крутятся у вас в голове, приводят к определённым последствиям.

Я не очень хорош.

Я такого не заслуживаю.

А если мне станут завидовать?

Существует два слова, которые связаны с вашей психологией и с прогрессом куда плотнее, чем вы можете вообразить. Вы их знаете и, возможно, повторяете себе несколько раз в день. Если поместить эти два слова в одну фразу, они сработают как пусковой механизм для страха, тревоги, беззащитности. Они способны остановить вас, что бы вы ни делали. Даже если вы всего в шаге от финиша. Вот эти слова:

Что, если?..

Что, если я попытаюсь и провалюсь?

Что, если я не смогу?

Что, если всё пойдёт не по плану?

Что, если это не то, чего я хочу?

Что, если муж / жена / дети / родители не одобрят?

Что, если любимый человек уйдёт от меня?

Что, если надо мной будут смеяться?

Что, если я всё потеряю?

«Что, если?..» — самый жуткий вопрос для каждого, кто пытался чего-то добиться: начинал бизнес, завершал неудачные отношения, переезжал в другую страну, бросал работу и вообще принимал в жизни хоть одно из важных решений.

Хорошие новости: если вы способны представить, что произойдёт в худшем случае, и можете это принять, то вы рано или поздно попытаетесь.

Но мало кто говорит, что попытки редко приводят именно к худшему результату. Чаще всего процент полных провалов так мал (меньше 5%), что его можно не учитывать. Обычно же речь идёт о риске и цене выбора.

Ничего не предпринимать — это тоже решение. Просто вы решаете отказаться от цели.

Как избавиться от их влияния

Чтобы на вас не действовали все эти «что, если», нужно прогнать каждый свой страх через три фильтра. Они заставят задуматься и продемонстрируют не только риски, но и способы свести потери к минимуму, чтобы они перестали вас останавливать.

Рассмотрим их на примере. Допустим, вы решаете бросить тёплое кресло дизайнера в крупной корпорации, чтобы открыть своё агентство.

Вопрос первый: «Что, если у меня не получится?»

Придётся искать новую работу.

Придётся увольнять штат.

Придётся объяснять инвесторам, куда я дел деньги.

Придётся объяснять партнёру, что идея не сработала.

Вопрос второй: «Каковы реальные шансы провалиться?»

Тридцать процентов.

Вопрос третий: «Что нужно сделать, чтобы снизить шансы на провал?»

Придётся искать новую работу. Нужно создать финансовую подушку безопасности, которая позволит продержаться полгода, дожидаясь первых платёжеспособных клиентов.

Придётся увольнять штат. Нужно нанимать людей по договору подряда и делать как можно больше самостоятельно.

Придётся объяснять инвесторам, куда я дел деньги. Нужно перейти в режим экономии и использовать для старта собственный капитал.

Придётся объяснять партнёру, что идея не сработала. Обрисуйте риски заранее и поясните, что первые полгода не стоит ждать впечатляющих результатов.

Идея проста. Рассмотрите все причины, которые могут привести к провалу, и придумайте план, чтобы минимизировать каждый из рисков. Когда вы разберёте на кирпичики все ваши опасения — сможете сформировать основу для плана. Плана, который поможет перейти от вашего текущего состояния к тому, к чему вы стремитесь.

В следующий раз, когда почувствуете, как слова «что, если» нагоняют на вас страх, заставляя остановиться и не давая принять решение, от которого зависит качество жизни, сделайте паузу. Запишите все ваши опасения, реалистично оцените шансы на поражение (и на успех тоже) и составьте обстоятельный план по уменьшению опасностей.

Теперь у вас есть схема, которая поможет подобрать ключ к сундуку с самыми смелыми мечтами и перенесёт вас в будущее. Конечно, может и не получиться. Но какой, по-вашему, вопрос, начинающийся с двух жутких слов, будет худшим на свете?

Что, если бы у меня получилось?

Жить с сожалением о том, что не сделал, в сто раз хуже, чем переживать за результат. И даже хуже, чем разгребать последствия провала. Что бы вы ни задумали, попытайтесь. Иначе вы будете вспоминать свою скучную жизнь, которая могла бы быть восхитительной, стоило лишь добавить в неё каплю просчитанного риска.