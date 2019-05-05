Аркадий Шестаков: Матч был похож на контрольную игру перед чемпионатом мира 1 5.05.2019, 11:43

Аркадий Шестаков

И это – не совпадение.

Нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков, ставший автором победного гола в матче с Беларусью, прокомментировал субботнюю игру, сообщает pressball.by:

- Очень приятно, когда становишься автором победной шайбы. Игра была очень тяжёлой и равной. Но главное, что команда одержала победу.

- Матч был очень похож на контрольную игру перед чемпионатом мира.

- Я не считаю это совпадением. Дело в том, что сборные Казахстана и Беларуси — равные команды. Да, игры были чем-то похожи. Мы забили, они забили и догнали. Но на этот раз выиграли мы.

- Матч начали отлично, а потом пропустили две шайбы. Расслабились?

- Всякое бывает. Первый гол был от вбрасывания, игрок удачно бросил. Нам надо было играть более сконцентрировано, более жестко, поближе к игрокам. Тогда мы бы не допустили пропущенных шайб. В этом и была ошибка.

- Белорусские болельщики активно поддерживали свою команду. Как вам конкуренция с нашими?

- Наши болельщики вне всяких похвал. Болели громко, гнали команду вперед. Спасибо им за это огромное. Беларусы тоже молодцы, но наши были громче, — приводит слова форварда ШАЙБА.kz.