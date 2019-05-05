Путин идет путем саморазрушения 3 5.05.2019, 11:53

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На этой почве возможен конфликт правителя РФ с его ближайшим окружением.

Российский президент Владимир Путин уже давно способен нажать на красную кнопку, уверен российский политтехнолог Станислав Белковский. Что мешает Путину начать Третью мировую, политтехнолог рассказал во второй части интервью OBOZREVATEL.

– Вы говорили, что Дальний Восток уже давно готов аннексировать не Китай, а Япония. Представляете какие-то временные рамки этого процесса?

– Тут дело не во времени. Егор Тимурович Гайдар, первый премьер-министр постсоветской России, сказал, что можно предсказывать все, кроме цен. Я из этого сделал один вывод: предсказываю все, кроме сроков. Главное не предсказать конкретный случай, а предсказать тренд. Тренд таков: Дальний Восток перейдет под контроль Японии. Когда - не знаю. Может, это будет после моей смерти.

– Вы еще упомянули, что Обама боялся применения Путиным ядерного оружия, которым тот страшит Запад уже лет пять. Путин способен нажать красную кнопку?

– Да, потому что он идет путем саморазрушения. Он же уже сказал, что готов к смерти, ибо все мы попадем в рай. "Я к смерти готов", как сказала Анна Андреевна Ахматова. Почему тогда не устроить ядерную войну? Если человек готов к смерти, если ему не мила жизнь, то почему он не готов применить ядерное оружие? Конечно, готов.

– Но есть же люди из его окружения, которые не хотят умирать?

– Именно поэтому этого не случится. Они могут устранить его раньше, чем он прикажет применить ядерное оружие.

– Что будет с Донбассом?

– Донбасс, мне кажется, если удастся убедить его жителей, что это была большая ошибка, их можно быстро интегрировать. И в этом смысле Владимир Зеленский эффективнее Петра Порошенко. Нужно с душой подойти, мол, ребята, вам не кажется, что вы сильно ошиблись? Зеленский для этого более пригоден.

– Зачем тогда Путин решил раздать российские паспорта жителям "Л/ДНР"?

– Потому что он крайне разочарован поражением Петра Порошенко и хочет сразу насолить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Виктор Владимирович Медведчук на полном серьёзе убеждал своего друга и кума г-на Путина, что г-н Порошенко останется у власти. Кремль крайне раздражён тем, что это не сбылось. Как, впрочем, и все прежние стратегические прогнозы г-на Медведчука.

– Примирение между украинским и российским народом возможно?

– Через лет 15.

– Москва смирится с геополитическим выбором Украины?

– Конечно, ведь соотношение веса США и Москвы - несравнимое. Что Москва сделает? Введет войска в Киев? Нет.

– А для чего Путин пошел дальше после агрессии в Украине? Зачем было отравлять Скрипалей, устраивать другие провокации в мире?

– Отравление Скрипалей – это месть российских спецслужб. Если ты работаешь на спецслужбы, должен отвечать их кодексу. Если изменишь - будешь убит. Как - это другое дело.