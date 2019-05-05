Длинные выходные: белорусы устремились к литовской границе 5.05.2019, 11:58

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Иллюстрационное фото

В очередях на выезд в Литву с белорусской стороны скопилось почти 400 автомобилей.

Хватает желающих провести выходные и в Украине. В Польшу же можно выехать без проблем, если это делать не через Брест или Берестовицу, пишет tut.by.

На четырех погранпереходах в Литву выезда ожидают почти 400 авто. На переходе «Каменный Лог» в очереди 110 автомобилей, в «Беняконях» — более 100. Не очень отстала и «Котловка» — тут более 90 автомобилей. А вот в «Привалке» очереди нет вовсе, сообщает Госпогранкомитет.

Впрочем, как информируют наши читатели, проблемы на литовском направлении начались еще до наступления майских выходных.

«Ехали в Вильнюс 2 мая. Граница «Каменный Лог» — «Мядининкай». Простояли в очереди более 8 часов. Стали в очередь в 13.30 (на сайте погранкомитета стояла отметка более 60 машин на тот момент) прошли литовскую границу в 22.00. Обратно ехали 3 мая. Стаяли в очередь с 21.30 до 2 ночи. Специально поехали в рабочие дни, что бы не стоять в очередях))) но очень много россиян. Мы, конечно, развернулись бы сразу, как приехали на границу и в теории поняли, что нас ожидает, но, к сожалению, была оплачена квартира за 60 €, сложно было отказаться. Но на данный момент скажу, что лучше бы мы развернулись и поехали домой. Очень тяжело», — пишет читатель.

Похожая ситуация и на границе с Украиной — если выбирать пункты пропуска «Веселовка» (90 машин), «Олтуш» (более 50) или «Мокраны» (более 30).

«Пропускной пункт «Мокраны». Стояли два с половиной часа. Но, когда приехали, машин было в раза два меньше… Впереди украинская таможня. Еще неизвестно, что там», — сообщил водитель Даниил.

Однако и на этом направлении можно выехать без проблем, если выбрать другие пункты пропуска.

Что касается польского направления, то в «Берестовице» на выезд стоит более 60 машин и столько же в Бресте. В остальных пунктах пропуска очередей нет.

Так что если воспользоваться советом Госпогранкомитета и выбирать пункты пропуска подальше от областных городов, то можно сэкономить свое время и нервы. Правда, придется проехать лишние км по Беларуси.