Власти Афганистана заявили о ликвидации финансиста «Исламского государства»2
- 5.05.2019, 12:03
Cпецоперация была проведена в северной провинции Баглан.
МВД Афганистана заявило о ликвидации Муфти Узбека, который отвечал за финансовую поддержку террористической группировки Исламское государство в Центральной Азии, сообщает nv.ua.
Это произошло в ходе спецоперации в северной провинции Баглан, говорится в заявлении МВД Афганистана.
Также в ходе спецоперации были убиты как минимум три других боевика ИГ.