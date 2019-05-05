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Власти Афганистана заявили о ликвидации финансиста «Исламского государства»

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  • 5.05.2019, 12:03
Иллюстрационное фото Getty Images

Cпецоперация была проведена в северной провинции Баглан.

МВД Афганистана заявило о ликвидации Муфти Узбека, который отвечал за финансовую поддержку террористической группировки Исламское государство в Центральной Азии, сообщает nv.ua.

Это произошло в ходе спецоперации в северной провинции Баглан, говорится в заявлении МВД Афганистана.

Также в ходе спецоперации были убиты как минимум три других боевика ИГ.


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