Андрей Скабелка: Грабовский — человек, который своим опытом может помочь любой команде 5.05.2019, 12:38

Андрей Скабелка

Наставник сборной Казахстана рассказал о своей и белорусской командах.

Андрей Скабелка вывел казахстанцев в элиту и является в стране едва ли не главной медийной звездой в спорте. Общаясь с пресс-службой Parimatch, на торопящую реплику казахского атташе коуч ответил: "Все нормально, это земляки", сообщает pressball.by.

- Андрей Владимирович, нравится ли вам в Казахстане?

- Все отлично, нет никакого дискомфорта. Сами же видите, как вокруг все устроено, это наша база. Весь сезон здесь проводим. Никаких проблем нет: ни в спортивном, ни в бытовом плане, только надо давать результат.

- Легко ли было адаптироваться? Наверное, помогло то, что вас сразу полюбили болельщики...

- Быстро ничего не бывает. Все шло со временем, в том числе в "Барысе". Болельщики постепенно принимали и начинали любить тот хоккей, в который мы хотели играть. И к концу сезона это уже были полные трибуны. И только после этого можно было рассуждать о какой-то любви болельщиков. Хотя, и это громко сказано. А вот поддержка, да, здесь серьезная.

- Ваша знаменитая фотография в национальном казахском костюме… Как это было?

- Это самый заядлый болельщик "Барыса", который ходит абсолютно на все матчи, после сезона подарил. Приятно, что люди с душой болеют за команду.

- Где работалось более комфортно в Беларуси или Казахстане? Вспоминаете ваш период на посту главкома родной сборной?

- Я бы не сказал, что в Беларуси все не получилось. Результат, да... в Олимпийской квалификации. Возможно, плохо сыграли по молодости, по неопытности. Должны были сражаться тогда с Данией... Посмотрите сейчас на Литву — ведь, никто ее не воспринимал всерьез. И тогда нам нужно было включаться с первой игры. А на чемпионат мира повезли ребят из чемпионата Беларуси. То, что мы после анализировали… знаете, показалось, что играли достаточно неплохо. Мы дали шанс ребятам проявить себя, чтобы о них заговорили, не все ими воспользовались, жаль.

- Есть ли у вас сейчас контакт с Белорусской федерацией хоккея?

- Никаких у меня нет с ними отношений. Абсолютно. Есть там мой бывший коллега. Другом, наверное, назвать не могу. Приятель, скорее — Геннадий Савилов. А с самой федерацией никаких отношений, никаких контактов нет.

- Если бы, вдруг, поступило предложение из Беларуси, как бы к нему отнеслись?

- Зачем об этом сейчас говорить. Этот вопрос неактуальный.

- Слышали про конфликт Михаила Захарова и Андрея Сидоренко?

- Я же не в отрыве от родины (смеется). Читаю интернет (смеется).

- Как вы относитесь к позиции Михаила Захарова?

- Даже не хочу фамилию его называть... считаю, он не совсем этичен. Есть же этика корпоративная. Думаю, до и во время турнира нужно такие мысли держать при себе. А когда заканчиваются соревнования, то можно что-то сказать. Я бы так никогда не сделал. Повторю — даже фамилию не хочу называть.

- 1996 год. Наша сборная неудачно играла в Эйндховене. Тогда хоккеисты написали письмо в федерацию с просьбой уволить главного тренера Андрея Сидоренко. В списке — 23 игрока. Фамилии Салея там не было, напротив вашей подписи не стояло. Это круто! Почему вы так поступили?

- Вот, ты хочешь заворошить (смеется). И про Захарова, и про Сидоренко (смеется).

Тут никакой бомбы не будет. Ничего особенного. Я всегда делаю то, что считаю нужным и правильным. Был бы это Сидоренко или кто-то другой. Я всегда исхожу из мысли: "Для чего это надо?" Ну, вот зачем выступать против тренера в такой ситуации? Сейчас, когда я сам стал тренером, понимаю, что не все гладко проходит. Но я стараюсь делать все, чтобы для команды было лучше, но это не всегда воспринимается игроками. Очень похожий момент: Андрей Сидоренко в тот момент хотел, как лучше.

- Недавно пресс-служба Parimatch подготовила интервью с Михаилом Грабовским. Он сказал, что вы приглашали его в сборную Казахстана…

- Да, был такой разговор. Мы с Мишей играли вместе в свое время. Когда я приезжал на последний чемпионат мира (в каком качестве… специалиста, что ли), мы с Мишей много времени проводили вместе, общались. Мне его взгляды очень нравятся, это сильный хоккеист. Я не понимаю, почему он не востребован в Беларуси. Хотя, у нас много кто не востребован. Не знаю, по каким причинам. Грабовский — человек, который своим опытом и в первую очередь желанием может сильно помочь любой команде. Желанием горят далеко не все, а Миша горит! Он ехал на чемпионат мира в Данию с этим желанием — помочь. Но там его как-то некрасиво попросили…

- Какие функции он выполнял бы в вашем штабе?

- Во-первых, сто процентов, это был бы тренер по развитию игроков. С его технико-тактическими навыками он просто незаменим. В тренерском штабе должен быть симбиоз. Я бы спрашивал его мнение, его видение игры. Мне было бы очень интересно.

- Он так и не сказал, почему не поехал…

- У него такой момент — переезжал в Торонто, детьми занимался. Миша закончил с карьерой уже… хотя, еще и не объявил. Кажется, что у него сейчас период такой — перехода из состояния игрока в состояние обычного человека. Он говорит, что ему интересно тренерство. Посмотрим, может в дальнейшем и получится наше сотрудничество.

- Чемпионат мира в первом дивизионе для сборных Казахстана и Беларуси — подвал. Как думаете, почему так случилось? Беларусь не вылетала 14 лет…

- Все когда-то бывает впервые (смеется). Я играл, и мы вылетали. Я не знаю ответа на этот вопрос. Не могу сказать, почему вылетели. Играли плохо… Проблемы схожие и в сборной Беларуси, и в сборной Казахстана — смена поколений. Многие уехали, приняли российское гражданство. Естественно, команда Казахстана стала слабее. Много причин.

- После турнира в Нур-Султане отправитесь в отпуск или на чемпионат мира в элите?

- Не знаю. Я в последнее время всегда езжу, не пропустил ни одного чемпионата. Но у меня еще никогда не было такого длинного сезона. Поэтому подумаю. На начало точно не поеду. На финальную часть, возможно, заеду, потому что буду недалеко от тех мест.